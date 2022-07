Quando arriva il caldo molti di noi patiscono il momento del sonno e faticano a dormire bene. In moltissimi passano la notte a rigirarsi nel letto perché fa caldo e sudiamo.

A poco servono ventilatori e aria condizionata, se non siamo a nostro agio nel letto.

Per questo motivo scegliere un buon capo da notte è fondamentale. È importante evitare di indossare capi sintetici ed aderenti, in modo da permettere la traspirazione. Dovremmo sempre prediligere tessuti naturali e tagli morbidi, che ci coprono senza aderire. Oltre alla biancheria intima, anche il pigiama va scelto con queste caratteristiche.

Per questa ragione in molti optano per abiti in cotone di recupero come le t-shirt. Se però vogliamo essere sensuali ed eleganti anche di notte possiamo indossare un capo diverso.

Basta dormire con t-shirt di recupero, con questo capo saremo comode ed eleganti anche di notte.

Una linea che esalta le forme

Per la notte è fondamentale avere a disposizione dei capi comodi per ogni età che ci facciano stare comode. La maglietta non è sempre la scelta migliore perché spesso contiene filati sintetici e può essere molto pesante.

Se capita che andiamo in vacanza in hotel, al mare o in montagna abbiamo un’alternativa passe-partout alla classica t-shirt di recupero. Si tratta della sottoveste in seta, perfetta come capo da notte.

Possiamo sceglierla nella classica versione nera oppure in quella più sensuale rosso fuoco. Questo capo, solitamente, presenta una scollatura ampia ed accompagna le forme senza stringere.

I modelli senza cuciture danno un comfort ulteriore. Studiato per essere indossato sotto a tailleur e abiti sfoderati, è anche perfetto per dormire. Grazie alle coppe preformate è perfetto anche per chi ha tanto seno e ci permette di dormire senza reggiseno.

Basta dormire con t-shirt di recupero, è questo il capo da notte che ogni donna dovrebbe avere nel cassetto

Inoltre, grazie al tessuto naturale minimizza la sudorazione e protegge la pelle dallo sfregamento con le lenzuola, ma non solo. La seta è davvero molto piacevole al tatto e ci permette di dormire comodissime.

Secondo molte esperte di stile, la sottoveste nera è un capo basico che dovremmo avere sempre con noi e che può davvero salvarci la vita. Sia che andiamo in vacanza in hotel, che rimaniamo a casa saremo sensuali ed eleganti e rimarremo fresche tutta la notte.

Approfondimento

Indossiamo i pantaloncini corti senza vergogna anche dopo i quarant’anni se seguiamo questi semplici consigli