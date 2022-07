Non è un’insalata questo gustoso piatto freddo estivo con petto di pollo e limone ideale per pranzo o cena

A volte cerchiamo la ricetta di un piatto estivo che possa risolvere le nostre esigenze a pranzo o a cena. Vorremmo qualcosa di freddo, facile da preparare con pochi ingredienti e, magari, anche leggero. Ma siamo stufi delle solite insalate di pasta, di riso o di pollo. Per trovare una soluzione con gusto, possiamo sbirciare una cucina diversa dalla nostra. Come quella del Maghreb, che si è poi diffusa nel resto del Mondo. Arrivando anche a noi e regalandoci portate poi cambiate con l’aggiunta di diverse varianti alle loro ricette originali.

Una di queste è il Cous Cous. Non è un’insalata questo gustoso piatto freddo, di cui daremo la versione di una ricetta estiva con limone e petto di pollo. Si tratta di una portata saporita e sfiziosa e che può essere anche interessante per chi vuole restare leggero a pranzo o a cena. Completo ed equilibrato, questo piatto ideale da gustare proprio in estate si realizza in poco tempo. E grazie a questa lista di ingredienti:

300 g di Cous Cous;

500 g di petto di pollo;

uno spicchio di aglio;

1 limone;

1 ciuffo di timo;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

brodo di pollo q.b.

Per preparare il cous cous prendiamo l’aglio, tritiamolo e poniamolo a soffriggere in una padella con 2 cucchiai di olio di oliva. Prendiamo il petto di pollo, tagliamolo a pezzetti e aggiungiamolo alla padella insieme al timo. Lasciamo cuocere e nel mentre mettiamo a bollire una pentola piena d’acqua, in cui getteremo un dado di brodo di pollo.

In una ciotola versiamo il Cous Cous e aggiungiamo i restanti 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo anche il brodo di pollo ora pronto e un limone tagliato a fettine. Lasciamo che il Cous Cous assorba il brodo quindi versiamo tutto nella padella del pollo.

Mescoliamo e facciamo saltare per 5 minuti. Il Cous Cous di petto di pollo e limone sarà pronto per uno dei due pasti principali della giornata. Potremo presentarlo in tavola appena freddo e, come vuole la tradizione, su un grande piatto da portata.

