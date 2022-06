Le insalate fredde sono piatti gustosi e leggeri, che, a tavola, risolvono diverse esigenze. Innanzitutto soddisfano il palato di chi non regge fumo e caldo tra i fornelli in estate e per cui preferisce gustare qualcosa di fresco. Sono inoltre, in genere, piatti rapidi da preparare perché per alcuni ingredienti può non essere prevista la cottura.

In realtà noi vorremo suggerire una ricetta che prevede la cottura di 2 ingredienti, poiché necessaria. Ma per il risultato finale ne varrà veramente la pena.

Si tratta di un’insalata di pasta integrale con le melanzane, una preparazione vegetariana a cui è aggiunta la ricotta. E che è davvero gustosa senza pesto o tonno, ossia i tipici ingredienti che, a volte, possono accompagnare gli ortaggi sulla tavola.

Per preparare dunque questo piatto avremo bisogno di:

a) 80 g di pennette integrali;

b) 1 melanzana;

c) sale q.b.;

d) aceto q.b.;

e) 50 g di ricotta di pecora;

f) pepe nero q.b.;

g) olio EVO q.b.

Gustosa senza pesto o tonno questa particolare insalata di pasta integrale fredda e vegetariana con le melanzane

Per preparare questa insalata di pasta dovremo innanzitutto occuparci della melanzana. Laveremo il vegetale sotto acqua corrente e lo lasceremo poi a bagno in acqua e aceto. Scoleremo quindi la melanzana, la cospargeremo di sale e lasceremo che perda i suoi liquidi. Per farlo, la metteremo in uno scolapasta dentro il lavello della cucina.

Avvenuto questo, la affetteremo in piccoli pezzi e la cuoceremo, ripulita dal sale, in una padella con l’olio. Terremo quindi da parte i pezzi di melanzana cotta.

Potremo ora preparare come di consueto la pasta, mettendo a bollire sul fuoco una pentola piena d’acqua salata. Quando la pasta sarà cotta, la scoleremo dall’acqua e la verseremo in una insalatiera. Qui aggiungeremo i pezzi di melanzana, un filo di olio EVO e una manciata di pepe nero. Dovremo attendere, quindi, che il piatto si raffreddi per aggiungere, in ultimo, alcune punte di cucchiaio di ricotta. Questo perché, messa prima, la ricotta potrebbe liquefarsi per il calore, rovinando il piatto.

L’insalata vegetariana sarà ora pronta per essere assaporata. Se pensiamo di preparare questo piatto per un pranzo con gli ospiti, possiamo stupirli abbinandoci un vino bianco. Questa bevanda è infatti ideale quando si servono portate fredde, a base di melanzane.

Lettura consigliata

L’insalata di pasta fredda sfiziosa da gustare a pranzo potrebbe avere un ingrediente utile ad aiutare la perdita di peso