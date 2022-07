L’oroscopo di luglio si prospetta positivo per i nati sotto il segno del Leone che, dopo tanto tempo, riusciranno a reagire alle sventure. Oltre a questo le buone notizie non mancheranno neppure per la Bilancia che, soprattutto in amore, riceverà delle straordinarie novità. Ma, purtroppo, i pianeti potrebbero giocare a sfavore di segni zodiacali come il Capricorno, lo Scorpione e l’Acquario. Per questi segni, infatti, le buone notizie potrebbero ancora essere lontane. Tra i segni che vivranno in bilico tra fortuna e sfortuna in questo settimo mese dell’anno troviamo i Pesci, il Toro e la Vergine.

Toro e Vergine ricoperti di amore e soldi a luglio mentre l’oroscopo predice un’estate difficile per questo sfortunato segno zodiacale

L’estate del Toro sarà caratterizzata dal contrasto tra la benevolenza di Marte e l’opposizione velata di Saturno. Professionalmente le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare ma ci potrebbero anche essere dei problemi di denaro. Per questo motivo meglio posporre spese ingenti all’autunno. L’amore per il Toro, invece, sarà inarrestabile dalla metà del mese in poi. Infatti, da un lato troviamo le coppie che vivranno un luglio favoloso. Chi, al contrario, si è lasciato da poco dovrà semplicemente provare a guardarsi attorno per rimettersi in gioco. Un nuovo amore, infatti, potrebbe nascondersi dietro l’angolo, specialmente da quando Venere tornerà favorevole al segno.

Vergine

La Vergine vivrà un luglio in bilico tra soddisfazioni lavorative e problemi sentimentali. Da un lato, infatti, in molti continueranno a lavorare anche in vacanza riuscendo a portare a casa grandi guadagni e dando risalto al loro operato. In amore, però, i problemi non mancheranno perché si prospetteranno discussioni e le coppie di lunga data potrebbero arrivare a lasciarsi. Spesso, infatti, meglio uno stop volontario che problematiche protratte nel tempo. Per i single ma anche per chi si è lasciato da poco, però, potrebbero prospettarsi nuove conoscenze. Infatti Mercurio entrerà nel segno nel mese di Agosto e questo favorirà gli incontri. Per la Vergine ascendente Pesci i mesi estivi saranno caratterizzati da una solitudine forzata che favorirà i momenti di riflessione. Per questo motivo Toro e Vergine ricoperti di amore e soldi a luglio riceveranno molte gratificazioni.

Pesci

Per coloro nati sotto il segno dei Pesci il mese di luglio si potrebbe prospettare difficile dal punto di vista finanziario. Infatti potrebbero presentarsi spese impreviste ma dal punto di vista lavorativo. Alcuni potrebbero cambiare mestiere da settembre mentre altri preferiranno non rischiare. L’amore delle coppie affiatate proseguirà senza particolari intoppi anche se, verso la fine del mese, potrebbero presentarsi gelosie o discussioni. Meglio affrontare il tutto con serenità senza sbottare né preoccuparsi eccessivamente. Guardarsi attorno, poi, permetterà di conoscere persone nuove molto interessanti. Questi incontri potrebbero tramutarsi anche in qualcosa di più.

