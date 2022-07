La pizza è senza dubbio un piatto molto amato. E lo è anche in estate. Nelle serate estive, quando l’aria è più fresca, possiamo organizzarci con gli amici per uscire a mangiare una pizza. Ma possiamo anche invitarli a casa nostra e preparare noi varie portate golose e ideali in questa stagione.

In proposito, ecco 3 idee gustose per condimenti di pizze estive. Si tratta di scelte in alcuni casi particolari, ma che assicurano un gusto unico. Sarà molto semplice prepararle, soprattutto per un menù in teglia, molto veloce e sbrigativo. Scopriamo queste ricette.

Le pizze estive

Le pizze ideali da gustare in estate sono quelle che prevedono condimenti come le verdure di stagione. Oppure freschi affettati e formaggi leggeri e spalmabili. O ancora qualcosa di freddo e molto particolare, ad esempio una salsa, come la maionese, abbinata alle uova sode. Che altro non è che il condimento base della famosa pizza Rossini, specialità di Pesaro. Scopriamo le ricette per realizzare queste 3 gustose alternative.

3 idee gustose per condimenti di pizze estive facili e veloci da preparare per un menù anche in teglia

Possiamo preparare una pizza in teglia realizzando una base con questi ingredienti:

400 g di farina bianca 00;

250 ml di acqua;

1 bustina di lievito istantaneo;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaino di sale.

Dovremo setacciare la farina con il lievito, il sale, l’olio e aggiungere l’acqua. Lavoreremo l’impasto con le mani e, quando liscio, lo stenderemo con un mattarello su un piano infarinato. Ungeremo una teglia con dell’olio e vi metteremo l’impasto. Per la farcitura, potremo scegliere una delle 3 varianti precedentemente elencate. Potremo spalmare dello stracchino sull’impasto e aggiungervi delle fette di prosciutto crudo. Oppure potremo preparare un misto di verdure di stagione, ben lavate e tagliate, come zucchine, carote e lattuga. E stendere queste, a fette, sull’impasto.

La terza alternativa per una fresca pizza estiva potrebbe essere quella di far bollire due uova per renderle sode. Quindi stendere della passata di pomodoro sull’impasto e mettervi sopra le uova sode a pezzetti con della mozzarella e un po’ di maionese. Scelto il condimento preferito, potremo infornare la pizza per 20 minuti in forno preriscaldato a 220°C.

