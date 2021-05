I cinque lavori più pagati e richiesti in futuro dalle imprese. Ecco qualche buona idea per costruire un grande futuro professionale

Il costante avanzare del digitale e delle nuove tecnologie sconvolge quotidianamente il mercato del lavoro. Ogni anno un grande numero di figure professionali sparisce per sempre. La tecnologia sempre più spesso si sostituisce all’uomo e in effetti così è sempre stato. In un tempo ormai lontano ascensoristi, centralinisti, venditori di ghiaccio e lattai erano mestieri molto diffusi. Gli esempi potrebbero essere potenzialmente infiniti.

In realtà però, per ogni professione che sparisce se ne creano sempre di nuove. Professioni come lo youtuber, il pilota di droni, il social media manager solo pochi anni fa erano impensabili.

Riuscire a prevedere la direzione in cui sta andando il mercato del lavoro potrebbe essere fondamentale. Per farsi trovare pronti in un domani non troppo lontano ecco i cinque lavori più pagati e richiesti in futuro dalle imprese.

Nuove tecnologie e mondo digitale sono i settori su cui puntare

Esperto di criptovalute. L’incredibile boom delle criptovalute e delle transazioni elettroniche richiederà presto un numero sempre crescente di esperti del settore. Questa figura dovrà saper coniugare la finanza ed il mondo digitale. Probabilmente ricomprenderà al suo interno diverse figure professionali altamente specializzate. La finanza punta decisamente verso quella direzione.

Tecnico di stampa per alimenti in 3D. Per quanto ancora agli albori, la scienza sta investendo molte risorse in questa nuova tecnologia. Sebbene possa sembrare ancora fantascienza, si tratta di un settore che sicuramente andrà ad invadere un mercato florido come quello del food.

Consulente per il crowdfunding. Il crowdfunding consiste in una campagna volta ad ottenere un finanziamento collettivo. Questa figura si occuperà di organizzare le strategie aziendali per le campagne di finanziamento.

Esperto di cyber-sicurezza. Tanto nel presente come nel futuro questa figura sarà imprescindibile in ogni azienda. Il suo compito è quello di garantire la sicurezza informatica da qualsiasi attacco diretto all’azienda o all’organizzazione per cui si lavora.

Sviluppatore di realtà virtuali. L’ultimo dei cinque lavori più pagati e richiesti in futuro dalle imprese è forse il più avveniristico. Secondo Ray Kurzweil, capo-ingegnere di Google, in un futuro molto vicino l’uomo passerà il 50% del tempo immerso in una realtà virtuale. Normalmente chi decide di intraprendere questa specializzazione viene contrattato dalle aziende ancora prima di terminare gli studi.

