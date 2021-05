Non ci faranno guadagnare fisicamente dei centimetri in più, ma ci faranno sembrare più alte e magre, grazie ad un effetto ottico. Parliamo dei capelli. Croce e delizia di ogni donna.

Il detto dice “altezza è mezza bellezza”. Ma se noi siamo dotate di una piccola statura, allora, possiamo ricorrere a qualche trucchetto per sembrare più alte, senza dover soffrire sui tacchi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Basti pensare alle star del cinema e della televisione. Che grazie all’acconciatura giusta, appaiono alte e slanciate. Pensiamo alla cantante Shakira, Lady Gaga, Natalie Portman, tutte grandi artiste ma “petite”. Fino a ricordare la bellissima Brigitte Bardot, con i suoi bellissimi capelli sciolti e cotonati sulla nuca.

I tagli che allungano la figura

Diciamo addio a quei dolorosissimi tacchi a spillo, perché il segreto per sembrare più alte e magre è andare dal parrucchiere.

Cominciamo con il dire che il capello corto slancia molto la figura. Nelle donne non molto alte, il capello lungo, invece, non è bilanciato rispetto alla statura.

Ecco il taglio corto in tutte le sue versioni

Per guadagnare qualche centimetro in più, optiamo per un bellissimo taglio corto, in tutte le sue versioni:

a) bob corto: un carré corto, reso particolare da una rasatura sulla parte laterale della testa e voluminoso nella parte centrale;

b) capello riccio corto: con i ricci lasciati al naturale e una frangia destrutturata;

c) pixie corto: un taglio di capelli cortissimo spettinato e sbarazzino, dona corpo e volume ai capelli.

Probabilmente il nostro parrucchiere ci consiglierà, anche una frangia piena e importante per guadagnare qualche centimetro in più.

Non a tutte le donne dona il capello corto. Se si ha una figura robusta, si può optare anche per un capello che arrivi all’altezza delle spalle, magari mosso e voluminoso per alzare la figura.

Diciamo addio a quei dolorosissimi tacchi a spillo, perché il segreto per sembrare più alte e magre è andare dal parrucchiere.