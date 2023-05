Non è una semplice torta di mele: ecco la ricetta del dolce preferito dalla mamma di Benedetta Parodi

Cosa mangiare per fare una colazione o una merenda sana ed equilibrata, ma allo stesso tempo golosa? Ecco la ricetta che stavi cercando.

La prova costume si avvicina e il primo passo per la remise en forme è senza dubbio fare una colazione equilibrata. Non a caso, è scientificamente provato che la colazione sia il pasto più importante della giornata. Se fai il pieno dei nutrienti fondamentali, attivi il metabolismo in maniera corretta e riesci a beneficiarne anche per i pasti successivi. Ma cosa significa fare una colazione equilibrata e completa? Certamente non affidarsi solo a succhi detox o bere un caffè al volo.

Serve anche la sostanza: yogurt con cereali, fette biscottate con marmellata oppure anche un dolce casalingo senza troppo burro. Ad esempio, con l’avvicinarsi dell’estate comincia ad andare di moda la crostata in tutte le sue varianti: pesca, albicocca o frutti di bosco. Oppure, si può sempre rispolverare un grande classico della tradizione: la torta di mele. Semplice e genuina, è pronta in un attimo e il suo impasto si adatta a tutte le esigenze. In caso di allergie o intolleranze si possono infatti evitare burro, glutine, lattosio, sostituendo alcuni degli ingredienti di base. E perché non provare la tarte tatin? Non è una semplice torta di mele e tra l’altro si presta ad alcune golose varianti con la frutta di stagione.

I trucchi di Benedetta Parodi

Alcuni consigli utili per realizzare una tarte tatin perfetta arrivano da una maestra della cucina italiana: Benedetta Parodi. In una recente intervista, la giornalista ha svelato che si tratta del dolce preferito di sua mamma e suggerito alcuni escamotage per farlo al meglio. Innanzitutto, sarebbe preferibile procedere con una doppia cottura delle mele. Prima vanno passate in padella con il caramello, poi si prosegue con la cottura in forno assieme al resto dell’impasto.

Inoltre, anziché perdere tempo con la sfoglia fatta in casa, basta acquistarne una già pronta, magari integrale. In ogni caso, in questa torta predomina la frutta, quindi puoi goderti la colazione senza pensare ai sensi di colpa. Se invece preferisci servirla per la merenda del weekend, rendila ancora più intrigante accostando una pallina di gelato alla vaniglia.

Non è una semplice torta di mele: prova la tarte tatin estiva fatta con le fragole

Inoltre, come anticipavamo, la tarte tatin si presta ad un’interessante rivisitazione, per cui basta sostituire le mele con le fragole, must di stagione. Anche in questo caso è possibile usare la pasta sfoglia già pronta, mentre le fragole andranno disposte sulla pasta al naturale. Prima di infornare, versa sulla frutta il composto caramellato a base di zucchero, burro, vaniglia e cuoci poi a 200° C per 35 o 40 minuti.

Ma se vuoi fare scorpacciata di fragole con altri dolci golosi e leggeri, puoi provare tantissime altre ricette. Ad esempio, la torta ricotta e fragole, la sbrisolata ai semi di zucca con confettura di fragole o la torta morbida fragole e kiwi.