Solo 5 minuti per eliminare i punti neri sul naso col segreto naturale usato dalla favolosa Katy Perry

Il tuo naso è sempre pieno di crateri neri che vorresti sparissero come per magia? Per riuscirci, dovresti conoscere la maschera naturale di Katy Perry.

Americana, bellissima, occhi azzurro ghiaccio e un sorriso che conquista al primo sguardo. Sono queste le carte vincenti di Katy Perry, una delle cantanti più famose e acclamate del momento. Da quando ha iniziato la sua carriera, Katy non si è mai più fermata, lanciando tormentoni come “Dark Horse” e “Roar”. Da pochi anni, la cantante ha anche coronato il suo sogno d’amore, costruendo una bellissima famiglia con l’attore Orlando Bloom, da cui ha avuto la piccola Daisy Dove.

Katy, oltre ad avere una voce pazzesca, ha anche un viso a dir poco perfetto. Ha lineamenti delicati ma decisi, e i suoi occhi chiari, in contrasto con la chioma scura e la bocca color ciliegia fanno il resto. C’è, però, un piccolo particolare che potrebbe rovinare la bellezza di Katy, di cui non tutti sono a conoscenza. I flash del mondo dello spettacolo, infatti, spesso nascondono le imperfezioni fisiche dei Vip, soprattutto quelle della pelle, come in questo caso. In particolare, Katy Perry ha sofferto in passato di acne. Oggi possiamo notare, di tanto in tanto, qualche piccola bollicina sul suo viso, oltre ai fatidici punti neri sul naso. Sarebbero proprio questi ultimi, nello specifico, a dare particolarmente fastidio alla cantante, la quale avrebbe deciso di eliminarli così.

Solo 5 minuti per eliminare i punti neri e le imperfezioni nella zona T grazie a questa maschera naturale da fare anche a casa

Ti sei mai chiesto come facciano le star ad apparire sempre così perfette esteticamente? Di certo, utilizzano alcuni trucchetti, suggeriti proprio dagli esperti che curano la loro immagine. Da Megan Fox, ad esempio, possiamo capire come fare una piega liscia come dal parrucchiere, e non è finita.

È curiosissimo anche scoprire le abitudini alimentare dei Vip, come i 2 spuntini più amati da Angelina Jolie e Mariah Carey per restare in forma. Rimaniamo in campo estetico e sveliamo il segreto di bellezza che Katy Perry utilizza per contrastare i punti neri sulla pelle.

3 ingredienti naturali che fanno bene alla pelle

Sicuramente, una buona skincare e una corretta alimentazione sono i migliori amici di una pelle pulita e priva di impurità. Se, però, volessimo andare a lavorare in maniera mirata sui punti neri, ecco cosa dovremmo fare. Dovremo mescolare 1 cucchiaino e mezzo di argilla bianca, 1 cucchiaino di zucchero e 5 o 7 gocce di olio di jojoba. Quando avremo mescolato il tutto, otterremo un composto omogeneo, ideale da spalmare sulla zona T. In sostanza, dovremo massaggiare questa pasta su fronte, naso e mento, con movimenti delicati e circolari. Dopodiché potremo risciacquare via i residui.

L’argilla bianca, infatti, svolge una potente azione seboregolatrice e ci aiuterà anche a ridurre la lucidità della pelle. L’olio di jojoba, invece, aiuta a prevenire la formazione di brufoli e altre imperfezioni, svolgendo una funzione idratante e calmante. Infine, lo zucchero sarà il vero strumento tramite cui andremo a lavorare sui punti neri. Sogni un rimedio di solo 5 minuti per eliminare i punti neri? Prova questo composto naturale, con cui inizierai a vedere i primi risultati già dopo le prime applicazioni. La tua pelle ringrazierà.