Voglia di uno spuntino proteico, fresco e goloso? Secondo la ricetta più cliccata sui social bastano due ingredienti

Non sai mai cosa mangiare per merenda? Ecco la ricetta più amata sui social perché è facile da fare, oltre ad essere sana e gustosa.

Nonostante le buone intenzioni di non voler cedere alla fame insistente che ci tormenta ogni giorno anche causa stress, trattenersi è difficile.

In ogni caso, è anche vero che mettersi a dieta non significa attenersi ad un regime rigido o saltare i pasti.

Anzi, al contrario è molto importante ripartire il carico calorico durante l’arco della giornata grazie anche alla merenda mattutina e a quella pomeridiana.

Ma cosa mangiare per fare una pausa sana e gustosa allo stesso tempo?

Da oggi, quando avrai voglia di uno spuntino proteico, fresco e goloso puoi provare la ricetta che segue e che sta facendo impazzire i social.

Si tratta di una preparazione semplicissima e veloce, che potresti fare anche a occhi chiusi e che si conserva per qualche tempo.

Insomma, se preparata durante il weekend, avrai la merenda per tutta la settimana.

Tra l’altro, anche la nota influencer di Instagram Cami Hawke ha parlato di questa ricettina furbissima: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il finto gelato

Dal momento che ci stiamo avvicinando alla stagione calda, l’ideale sarebbe appunto preparare qualcosa di molto simile ad un gelato.

Fresco, ma allo stesso tempo nutriente, soprattutto se fatto con gli ingredienti giusti.

Nasce così l’idea del gelato alla banana congelata, utile non solo per la linea, ma anche per smaltire la frutta troppo matura avanzata in cucina.

La buona notizia, poi, è che non trattandosi propriamente di un gelato non serve nemmeno avere la gelatiera.

È utile invece un frullatore in cui amalgamare le banane tagliate a rondelle e congelate per circa 4 ore con 50 g di yogurt bianco.

Una volta ottenuto un composto cremoso, armati di cucchiaino e preparati ad un’esplosione di bontà.

In alternativa, metti la crema in freezer per conservarla, ma attenzione perché resiste nel congelatore al massimo per una decina di giorni.

Voglia di uno spuntino proteico, fresco e goloso? Ecco il gelato alla banana e le sue varianti più buone

L’altro grande vantaggio di questo finto gelato è la sua versatilità perché si presta eventualmente ad essere combinato con altri ingredienti.

Innanzitutto, puoi renderlo ancora più goloso aggiungendo in frullatore anche 30 g di cacao amaro in polvere.

Se poi vuoi servirlo alle amiche in piccole ciotoline di vetro, puoi rendere più accattivante la presentazione usando le mandorle sbriciolate come guarnizione.

Oppure, se preferisci arricchire il gusto banana con un altro sapore fruttato, basta aggiungere delle fragole, anch’esse congelate e da frullare.

In ogni caso, esiste una ricetta simile che vanta un procedimento altrettanto veloce.

È sufficiente tagliare a metà ciascuna banana e lasciarla in freezer per 15 minuti: il tempo necessario per far sciogliere un po’ di cioccolato fondente.

A seguire, procedi immergendo ciascuna metà di banana nella glassa al cioccolato per poi decorare con frutta secca come nocciole, mandorle o pistacchi.

Ma puoi tranquillamente sbizzarrirti e guarnire anche con codine colorate, zuccherini, granella di cocco o amaretti.