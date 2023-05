Il dolce perfetto per la Festa della mamma? La torta di Chiara Maci è facile, cremosa e leggera

Non sai quale torta preparare per fare un dolce regalo alla mamma? Ecco la ricetta furbissima della food blogger più amata d’Italia.

Anche se sei già in ansia per la prova costume e stai preventivamente affrontando un periodo di detox, la domenica è giorno di pausa. La famiglia si riunisce, si organizzano brunch con gli amici ed è quindi permesso qualche piccolo sgarro. Tra l’altro, la prossima domenica si celebra la Festa della mamma ed è quindi un’ulteriore occasione per concedersi qualche sfizio. In effetti, se non sai che regalo fare o farti, non c’è niente di meglio di un buon dolce.

Una ricetta semplice ma golosa, che metta tutti d’accordo e che renda ancora più felice la giornata. Certo, il problema rimane pur sempre trovare la giusta ispirazione tra le tante possibili. Un dolce al cioccolato oppure con panna e fragole? E che dire invece dei dolci al cucchiaio come semifreddi, creme o panna cotta? Insomma, trovare il dolce perfetto per la Festa della mamma è molto difficile. Ecco perché siamo andati a sbirciare tra le ricette di una mamma molto famosa, che ha fatto della sua passione per la cucina un lavoro.

La semplicità sta nelle piccole cose

Stiamo parlando della food blogger Chiara Maci, che quotidianamente propone tantissime ricette facili e golose su profilo Instagram e blog. Andando a sbirciare tra i suoi ultimi post, ecco la ricetta di una torta davvero speciale che pare assolutamente perfetta per la Festa della mamma. Si tratta della torta di mascarpone e ricotta al profumo di limone, che rende il dolce immediatamente più fresco e delicato. E se l’idea già ti stuzzica sappi che si tratta di una preparazione perfetta anche per riciclare i biscotti secchi nascosti in dispensa.

Ne servono circa 190 g, da sbriciolare e amalgamare con 90 g di burro fuso per la base della torta, proprio come fosse una cheesecake. Stendi e appiattisci questo composto sulla base della tortiera e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, presa una ciotola, amalgama 225 g di ricotta, 225 g di mascarpone e 130 g di zucchero. Unisci poi anche un cucchiaio di farina, un pizzico di sale, la scorza di limone grattugiata, 2 uova intere e un tuorlo. Versa infine la crema sulla base biscottata e inforna a 180°C per 40 minuti. Se poi preferisci aggiungere un tocco in più, puoi guarnire la torta con cioccolato, caramello o frutti rossi.

Il dolce perfetto per la Festa della mamma? Lasciati conquistare da queste ricette

In ogni caso, se pensi che questa ricetta possa non incontrare il favore degli ospiti per questioni di gusto o intolleranze, ecco altre valide proposte. Discostandoti un pochino dalla proposta precedente puoi realizzare una torta di ricotta e lamponi oppure cambiare totalmente registro.

Per unire la bontà del dolce al romanticismo dei fiori, che sempre rendono felici le mamme, potresti preparare la torta alle rose. Un impasto soffice come una nuvola farcito con confettura agli agrumi e impreziosito da una croccantissima granella al pistacchio. Oppure, che ne dici di una torta in tazza al triplo cioccolato e mascarpone?