Sbiancare e disinfettare lo scopino del WC senza usare la candeggina? Le imprese di pulizie consigliano questo metodo

Il bagno è l’ambiente della casa in cui si accumulano il maggior numero di germi e batteri. L’oggetto più sporco della casa è senza dubbio lo scopino che usiamo per pulire il WC. Pulirlo spesso e disinfettarlo è importante sia per poter pulire bene il WC, sia per evitare che germi e batteri possano diffondersi. Oggi vogliamo spiegarti un metodo davvero facile e veloce per sbiancare lo scopino del WC e pulirlo in modo efficace.

Lo scopino del WC andrebbe sostituito piuttosto frequentemente, almeno una volta all’anno. In questo lasso di tempo, è importante mantenerlo sempre pulito per fare in modo che il WC risulti davvero deterso. Chi può darci dei consigli su come disinfettare lo scopino del WC se non gli esperti del pulito?

Chi lavora nel mondo delle pulizie usa prodotti specifici e molto efficaci, quasi sempre a base chimica. Fortunatamente, però, possiamo risparmiare molti soldi ed ottenere ottimi risultati anche utilizzando dei rimedi naturali. Vuoi sapere qual è il metodo più efficace? Continua a leggere!

Sbiancare e disinfettare lo scopino del WC in pochi minuti? Basta unire questi 3 ingredienti naturali

I metodi naturali sono molto amati e generalmente ti permettono di risparmiare sull’acquisto di costosi prodotti specifici. Devi sapere però che non serve sempre usare la candeggina per avere una casa libera da batteri e germi. Lo scopino del water, dopo svariati utilizzi, si sporca e tende a diventare giallo e incrostato. Oltre ad essere brutto da vedere, questo oggetto, se non pulito regolarmente, può rappresentare un ricettacolo di germi. Stiamo per spiegarti come pulire bene lo scopino e il suo contenitore in tempi record.

Indossa un paio di guanti e svuota il contenitore dello scopino dai residui di acqua. A questo punto, riempilo con acqua calda e aggiungi ad essa 3 cucchiai di bicarbonato di sodio. Adesso aggiungi 200 grammi di acido citrico: costa pochi euro e lo potrai trovare in tutti i supermercati. Questo prodotto è un ottimo sbiancante naturale. Infine, aggiungi 15 gocce di olio essenziale di eucalipto. Questo prodotto, oltre a disinfettare a fondo oggetti e superfici, eliminerà ogni cattivo odore.

Mai più sporco sullo scopino del WC con questo metodo a dir poco geniale

Per sbiancare e disinfettare lo scopino del WC basta unire bicarbonato, acido citrico e olio essenziale di eucalipto e lasciarlo a bagno per pochi minuti. L’azione combinata di questi prodotti ti restituirà uno scopino bianco e libero dagli odori sgradevoli. Lascialo in ammollo in questa soluzione per almeno 10 minuti, ma se riesci fallo riposare a bagno anche mezz’ora.

A questo punto, con una spugna pulisci il contenitore dello scopino. Infine, inserisci lo scopino nel WC e tira l’acqua. Dopo il getto d’acqua, il tuo scopino sembrerà come nuovo. Proverai anche tu questo metodo?