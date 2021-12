Arriva il Capodanno e ogni anno è la stessa storia: come ci vestiamo? Gli uomini prediligono normalmente il classico abito nero con una camicia bianca e le donne optano per vestitini corti e scintillanti.

Ci preoccupiamo sempre di cosa indossare per non passare inosservati, pur sempre con estrema eleganza. Ed ecco che i primi di dicembre inizia la corsa nei negozi alla ricerca dell’abito perfetto, magari tra quelli proposti in questo precedente articolo. Proseguiamo poi con le scarpe, rigorosamente col tacco, ma che sia il meno scomodo possibile. Via libera a decolleté ed anche a stivaletti con un tacco alto e grosso, meglio se leggermente a punta, proprio come si usa questo inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, l’outfit ha certamente la sua grande importanza, ma non è l’unico dettaglio a cui prestare attenzione. Infatti, c’è una cosa che tendiamo a sottovalutare e che invece richiede grande cura. Cos’è? Scopriamolo subito.

Non è tanto l’abito ad essere importante a Capodanno, ma questo dettaglio elegante e seducente

Stiamo parlando dell’intimo, re indiscusso di seduzione e fortuna. Ebbene sì, della fortuna, perché la leggenda narra che la notte del 31 dicembre bisogna indossare l’intimo di colore rosso.

Il motivo sta nell’augurio di un nuovo anno ricco di benessere e prosperità, ancora migliore di quello appena trascorso. Questa tradizione non vale soltanto per le donne e negli ultimi tempi tantissimi uomini si divertono ad acquistare boxer con stampe natalizie.

Tra omini di neve, babbi e alberi di Natale, anche i maschietti di qualsiasi età amano indossare un intimo stravagante e ovviamente rosso.

E per le donne? La notte della vigilia di Capodanno non può mancare un completino color fuoco e forse anche il giorno successivo.

Completi, babydoll e regalini vari

Non è tanto l’abito ad essere importante a Capodanno, ma questo dettaglio elegante e seducente a cui nessuno può rinunciare.

I negozi offrono tantissimi modelli di intimo per l’occasione, in cotone, in seta o in raso, semplici o sgargianti, in base ai gusti di ciascuno.

Non si tratta soltanto di un elemento assolutamente immancabile nella serata più sfavillante dell’anno, ma anche di un regalo natalizio utile e a basso prezzo. Alla nostra migliore amica, al fidanzato oppure alla fidanzata, un bel paio di slip con disegni simpatici o ricami seducenti piacerà senza alcun dubbio.

Non ci resta che andare a cercare i nostri modelli preferiti e farci un’idea sui più spiritosi da regalare, spendendo davvero pochi euro. Un pensierino originale, carino e soprattutto un simbolo portafortuna per l’anno a venire.