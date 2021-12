Continua l’incertezza sulla direzione da prendere per le prossime settimane. Dove sono dirette le azioni DigiTouch?

Dopo sei settimane continua l’incertezza sulla direzione che prenderanno le quotazioni per il medio periodo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno oscillando intorno all’importantissimo livello in area 1,725 euro (I obiettivo di prezzo). Non solo, anche i nostri indicatori come il BottomHunter e lo Swing Indicator sono in posizione neutrale indecisi sulla strada da intraprendere.

Vista l’enorme incertezza, quindi, che circonda il titolo andiamo a individuare i livelli oltre i quali la probabilità che si abbia un falso segnale è ridotta al lumicino.

Al rialzo il livello chiave si trova in area 1,91 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura. Quello più vicino passa per area 2,2 euro (II obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione del rialzo passa per area 2,68 euro (III obiettivo di prezzo).

Al ribasso, invece, il livello chiave passa per area 1,545 euro. In questo caso il titolo potrebbe accelerare al ribasso con elevate probabilità che si possa tornare in area 1 euro.

Da notare che nel corso delle ultime settimane i volumi scambiati sul titolo sono andati diminuendo. In molti casi un comportamento del genere potrebbe preludere a un’esplosione di volatilità. Prestare, quindi, molta attenzione.

Dal punto di vista dei fondamentali il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.54 volte il suo fatturato del 2021. La sottovalutazione è confermata anche dagli analisti che coprono il titolo. La loro raccomandazione, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 35%.

Viceversa, i multipli di mercato sono tutti concordi nel vedere come sopravvalutate le azioni DigiTouch.

Il titolo DigiTouch (MIL:DGT) ha chiuso la seduta del 6 dicembre a quota 1,715 euro in rialzo dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

