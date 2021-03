In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dell’accessorio più glamour da sfoggiare con l’arrivo della tanto attesa primavera: lo stivaletto.

La cura e l’attenzione per l’outfit sono fondamentali per essere sempre trendy ed eleganti in ogni stagione dell’anno. Allo stesso modo, borse, scarpe, gioielli, sciarpe ed altri tipi di accessori riescono a ravvivare anche un abbigliamento semplice e poco appariscente.

Sappiamo dunque che per essere alla moda, non bisogna trascurare né il modo di vestirci né tantomeno quello di “abbellirci”. Tuttavia, c’è qualcosa che spesso si sottovaluta, ma che non dovremmo affatto trascurare nel nostro outfit quotidiano. Un particolare importante, che dona sicurezza a chi lo indossa e rappresenta la base (letteralmente) del nostro corpo. Di cosa parliamo?

Non solo outfit e accessori, moda ed eleganza richiedono un dettaglio fondamentale

Parliamo della biancheria intima, o per dirla alla francese della lingerie. Rivalutata solo di recente, la lingerie è preziosa sotto tanti punti di vista. Innanzitutto per la comodità. Si tratta infatti degli indumenti che più stanno a contatto diretto con la pelle e che per questo devono rispettare certi requisiti. Il primo tra tutti riguarda il tessuto ed ecco perché si dovrebbero prediligere slip, calze e reggiseni in cotone ed evitare quelli sintetici.

Per non parlare poi dei modelli e delle misure. È inutile acquistare un boxer troppo stretto poiché ne risentirà tutto il corpo. A parte il normale fastidio, una mutanda troppo aderente e stretta in vita rischia di disturbare lo stomaco e la digestione. È un po’ ciò che accade con i pantaloni, ma nessuno pensa mai che ciò possa valere anche per il nostro intimo.

Questione di psicologia

Non soltanto comodità e questione prettamente fisica, ma anche psicologica. Indossare una culotte nera di seta o di pizzo regala una sicurezza personale che pochi altri indumenti riescono a trasmettere. Sentirsi bene con se stessi è il primo passo per affrontare la vita nel modo migliore e attrarre a noi energie positive.

E quindi, non solo outfit e accessori, moda ed eleganza richiedono un dettaglio fondamentale che sarebbe bene non trascurare.