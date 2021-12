Siamo sempre alla ricerca di ricette e sapori nuovi. Anche gli chef stellati si pongono come obiettivo di rivisitare i piatti della tradizione. Il nostro palato, infatti, ogni tanto ha bisogno di essere stuzzicato. Per esempio, abbiamo presentato la ricetta di un sugo invernale spettacolare a base di salvia.

Al contempo, desideriamo anche piatti genuini che guardino alla nostra salute. Oggi, invece, parliamo di una ricetta molto speciale che rivede una tradizione antica del nord d’Italia. Chi non ha mai mangiato questi involtini vegetariani light e fonte di proteine non sa cosa si perde.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Le origini

Originari del Piemonte, gli involtini di cavolo verza fanno parte di una tradizione culinaria antichissima. Si può dire che questo ortaggio è un ingrediente importantissimo in tutta la cucina del Settentrione d’Italia. Ma oltre l’Italia, questi particolari involtini sono un piatto tipico di Serbia, Turchia, Bielorussia, Ucraina ma anche Grecia e Armenia.

In Piemonte prendono il nome di Capunet, in Serbia si chiamano Sarme e Dolma tra Grecia e Caucaso. In tempi antichi la verza veniva scottata e utilizzata per racchiudere gli avanzi, così niente veniva sprecato, ma rivisitato e arricchito.

Chi non ha mai mangiato questi involtini vegetariani light e fonte di proteine non sa cosa si perde

Oggi tante sono le golose rivisitazioni degli involtini di verza che non dobbiamo far altro che sperimentare. Inoltre, sono perfetti per una cena veloce o per utilizzare in modo creativo avanzi di carne, verdure o legumi. La ricetta che presentiamo oggi si compone solo di ingredienti vegetariani ed è compatibile con una dieta povera di grassi.

In più, grazie alla presenza del ripieno di legumi, permette di fare il pieno di proteine e fibre. Come sappiamo, queste sono fondamentali per il benessere del nostro organismo e dell’intestino. In questo articolo troviamo l’ingrediente segreto da aggiungere ai legumi per digerirli meglio e arricchirli di antiossidanti senza gonfiare.

Gli ingredienti sono:

10 foglie di verza grandi;

70gr di grano saraceno;

30gr di riso (opzionale);

mezza cipolla tritata;

1 spicchio d’aglio;

1 uovo;

prezzemolo;

salsa di pomodoro;

olio, sale e peperoncino.

Iniziamo togliendo la parte più dura e centrale della foglia del cavolo. Ricaviamone 10 e mettiamole in freezer per 12 ore. Nel frattempo cuciamo il grano saraceno, il riso e mescoliamolo a tutti gli altri ingredienti.

Se preferiamo rosoliamo cipolla e aglio prima di unirle all’impasto. Formiamo delle polpette che avvolgeremo nelle foglie di verza. Disponiamo gli involtini in una pirofila oliata. Accendiamo il forno e cuociamoli con poca acqua sul fondo per 20 minuti circa.