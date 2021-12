Finalmente sta arrivando, la notte più attesa dell’anno è dietro l’angolo e manca ormai meno di un mese. Da un capo all’altro dell’Italia, le città stanno già organizzando il necessario per la serata del 31 dicembre, nonostante ci siano ancora alcune incertezze. Difatti, anche quest’anno dovremo fare attenzione ai contagi e probabilmente bisognerà rispettare specifiche restrizioni. Tuttavia, siamo abbastanza certi che a differenza del 2020, questa volta avremo modo di trascorrere una notte all’insegna del divertimento. Non solo gioia e allegria, ma anche tanto stile, perché finalmente potremo sfoggiare un abito luminosissimo, che risalta la figura e ci illumina incredibilmente.

Pensando proprio alla notte di Capodanno, i nostri esperti di moda hanno selezionato 3 abiti di tre famosi marchi, a prezzi più che convenienti. Scopriamoli subito per trovare il più adatto ai nostri gusti e al nostro corpo.

Cominciamo con il marchio Zara, tanto amato da ragazze e donne di ogni età.

Il primo è il modello numero 8917/030, un abito ricoperto di paillettes nere e luminose. A manica lunga e corto sopra il ginocchio, non è particolarmente aderente e per questo si adatta anche ad un corpo non estremamente esile. Il costo è di euro 49,95.

Passiamo al secondo modello di Zara, drappeggiato e leggermente più sagomato rispetto al precedente, ma sempre nero e a manica lunga. Il numero è 8837/636 e costa euro 39,95. Semplice e molto sobrio, esalta la sensualità grazie ai dettagli morbidi che ne fanno da caratteristica principale.

Passiamo ora al terzo modello di un altro noto marchio spagnolo.

Non solo nero

Costano meno di 50 euro questi 3 meravigliosi abiti per una notte di Capodanno sfavillante e incredibilmente luminosa. Sappiamo che il nero è il colore dell’eleganza per eccellenza, ma la serata del 31 richiede di osare e di brillare a più non posso. Ecco perché abbiamo scelto un abito molto particolare, RIF. 17029077-LENJUEL1-LM di Mango. Maniche lunghe, lunghezza sopra il ginocchio e taglio regolare. Fin qui tutto abbastanza semplice, dov’è la particolarità? Nelle paillettes color argento chiaro o azzurro cielo. Un abito per le più audaci che non vogliono passare inosservate, disponibile in queste due tonalità.

Il prezzo è di euro 49,99 e possiamo ordinarlo anche online.

Accessori e dettagli brillanti

Per tutti e tre gli abiti, suggeriamo di arricchire il nostro outfit con dei gioielli adatti. Nel caso dei primi due vestiti neri, sarebbe bene optare per degli orecchini vistosi color argento o oro, così da illuminare l’intero look. Per l’abito di Mango, invece, è preferibile evitare il dorato e optare per l’argento o accessori neri, ancora meglio se arricchiti da brillantini e simili.

Siamo certi che sarà una notte di Capodanno assolutamente indimenticabile.