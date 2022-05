Un recente appello delle associazioni turistiche italiane sottolinea come manchi potenzialmente una forza lavoro del 30% nel settore italiano. Il che significa che rischiamo di affrontare la lunga stagione estiva con poco personale. Davvero un peccato per tutto il settore turistico e l’indotto economico che gli gira attorno. Quest’anno, poi che non ci sono restrizioni e si preannunciano “sold out” un po’ dappertutto. Gli italiani intanto hanno ricominciato a viaggiare, visitando magnifici borghi che i turisti stranieri hanno eletto tra i più belli d’Europa. In attesa, infatti, delle vacanze vere e proprie, la gita fuori porta, non solo al mare, ha davvero il suo perché. Non è più una sorpresa questo magnifico borgo, che ci conquisterà nel suo genere e nei suoi segreti.

Tutto il fascino e il mistero del Rinascimento

Abbiamo delle piccole perle in Italia che sono dei veri e propri capolavori del Rinascimento. Talmente belli e perfetti da rappresentare dei modelli artistici e ingegneristici. Mondavio, nelle Marche, in Provincia di Pesaro e Urbino è uno di questi. Un borgo che si può fregiare di tantissimi premi e riconoscimenti italiani e internazionali e che affascina con tutta la sua bellezza. Adagiato sulle splendide e lussureggianti colline dell’entroterra marchigiano, Mondavio, circondato dalla sua Rocca è il Rinascimento. Per coloro che amano la storia, l’arte e l’architettura di questo periodo è meta imperdibile.

Non è più una sorpresa questo magnifico borgo italiano eletto tra i più belli da anni ma che conserva un segreto unico al Mondo che pochi conoscono

Fu il famosissimo architetto Francesco di Giorgio Martini a iniziare la costruzione della Rocca per volere dei signori della Rovere, padroni della zona. La classica struttura massiccia che doveva resistere al fuoco delle nuove armi da guerra che stavano rivoluzionando il modo di combattere: i cannoni. Ed è incredibile, ma il famoso architetto costruì la fortezza e tutte le sue torri e i ponti in modo che visti dall’alto sembrassero l’altra arma che si stava rivelando il killer delle nobili e aristocratiche cavallerie: la balestra.

Per gli studiosi internazionali, la voluta e progettata conformazione della Rocca di Mondavio è una perla unica nel suo genere. Un borgo che ci stupirà comunque con le sue vie e i suoi palazzi, le sue chiese e la sua enogastronomia assolutamente prelibata. Non è più una sorpresa questo luogo meraviglioso. In una zona che fa dell’ospitalità della sua gente un altro grande marchio di fabbrica.

