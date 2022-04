I bambini rimangono sempre a occhi aperti quando vengono qui. In questa bellissima perla del Lago di Garda, sponda veronese, che sembra una città internazionale. Soprattutto da Pasqua a settembre, invasa da tedeschi e olandesi. Senza considerare gli austriaci. Non capita tutti i giorni di giocare tra le mura di un antico castello, salendo sugli scivoli e le altalene con uno sguardo a possenti mura secolari. Qui, dove un tempo giravano i soldati in armatura, ora giocano felici i bambini. Passare tra le porte di questo ex avamposto scaligero che si è trasformato in una delle mete più ambite d’Italia. Amata alla follia da tedeschi e olandesi e sul podio dei borghi, questa località vicinissima anche a Gardaland, Movieland e Caneva per un divertimento a 360 gradi. Andiamo a scoprirlo in questo articolo della nostra Redazione.

Facile da raggiungere e orientato a tanti altri luoghi

Una delle caratteristiche che fanno della splendida Lazise una delle mete preferite del turista è la facilità di raggiungimento. Come dicevamo siamo sulla sponda veronese del Garda e a una ventina di minuti dalla stessa Verona. Cercando di evitare le feste comandate che richiamano folle di turisti e per evitare le lunghe code sulla “Gardesana”, la strada che collega tutti i paesi del lago. Da Lazise si parte poi in barca per tutto il lago, con la possibilità di approdo sulla sponda bresciana e arrivando fino alla punta trentina di Riva. Da Lazise si accede a tutto l’entroterra ricco di vigneti e uliveti, ma anche scenari naturali da favola ed eremi semi nascosti. La zona è piena di hotel, ma anche campeggi, bed and breakfast, affittacamere, pensioni e appartamenti in affitto. Per tutti i gusti e tutte le tasche.

Amata alla follia da tedeschi e olandesi e sul podio dei borghi più frequentati dei nostri laghi questa romantica località che si specchia tra le onde raccolta nel suo castello da fiaba

Con le sue viuzze strette e antiche, le antiche mura, il porto e la dogana, Lazise accoglie il turista in un’atmosfera davvero magica. Prendere un aperitivo al sole sul lungolago, o gustare una pizza e, ancora assaggiare il pesce dolce delle sue acque. Con la passeggiata che collega alle vicine Cisano e Bardolino per chi vuole immergersi tra acqua e natura. In centro sono tante le botteghe, le gelaterie, i negozi e i punti di ristoro. Presenti, come dicevamo anche le aree bimbi per il loro divertimento. E, nell’approfondimento, se siamo in zona, ecco altre mete speciali da non perdere.

Approfondimento

