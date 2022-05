Oggi WhatsApp è la più popolare app di messaggistica. Aiuta ad annullare le distanze, ha saputo farsi usare anche da chi non era un nativo digitale e oggi è uno strumento utile per diversi campi della vita. La piattaforma, tra l’altro, è in costante evoluzione, al punto da proporre spesso e volentieri novità.

A volte, però, per imperizia di una parte dell’utenza è necessario specificare i rischi di cui potrebbe non essere al corrente chi non è un grande appassionato di tecnologia.

La cosa da sapere per la funzione Visualizza una volta

Da qualche tempo WhatsApp ha introdotto la funzione Visualizza una volta. Quando la si utilizza, si aspira ad inoltrare un contenuto che resti al di fuori della disponibilità di chi lo riceve. Che non possa, cioè, salvarlo nel proprio dispositivo.

Chi usa questa funzione WhatsApp su qualsiasi piattaforma potrebbe, però, non sapere che l’interlocutore è in grado di fare uno screenshot. Potrebbe, in sostanza, trovare l’escamotage per salvare nel suo telefono l’immagine che avrebbe dovuto visualizzare solo una volta.

Questo aspetto fa sì che, di fatto, possa venire meno uno dei principi per i quali qualcuno potrebbe usare la funzione. Sapere, invece, che chi riceve un’immagine visualizzabile una sola volta ha la possibilità di catturare la schermata è un’informazione che può essere utile per decidere come agire in seguito.

Chi usa questa funzione WhatsApp su iPhone o Android non sa di correre questo rischio

Per chi non conoscesse, invece, la funzione Visualizza una volta può essere utile ricordare la procedura di attivazione. Ed è davvero semplice.

Quando, infatti, si è all’interno di una chat, è sufficiente operare come se si volesse inviare una foto o un video. Dopo aver selezionato il contenuto, alla sinistra della freccia di invio (in basso a destra) è presente il numero 1 cerchiato. Questo, una volta selezionato, si colorerà di verde e successivamente si potrà cliccare la freccia di invio. A quel punto il video o l’immagine partirà e risulterà visualizzabile una sola volta dal ricevente.

Tante funzioni all’interno di WhatsApp

WhatsApp può essere considerata un’applicazione completa e che contempla soluzioni a diverse problematiche. Un esempio è rappresentato dalla funzione che consente un’efficace gestione della memoria. Se utilizzata, può garantire benefici allo smartphone, sebbene non tutti la conoscano.

In fondo si sa che molti utilizzano gli smartphone, ma non altrettanti ne conoscono a fondo potenzialità e procedure di gestione. E il fatto, ad esempio, che si possa fare lo screenshot ad un contenuto inviato con la funzione Visualizza una volta è una di quelle cose che a molti potrebbe sfuggire.

