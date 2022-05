Per Cancro, Bilancia e Capricorno l’oroscopo del mese di giugno sarà tra i più brutti dell’anno per la quadratura di 2 stelle indisponenti

Ci avviamo a passi spediti verso il mese di giugno, mese che darà il via ufficiale alla bella stagione.

Per i nostri Lettori, abbiamo chiesto allora agli esperti cosa riserverà il cielo astrologico per i 12 segni dello zodiaco. Abbiamo scoperto che per Cancro, Bilancia e Capricorno l’oroscopo del mese di giugno non sarà tra i più teneri dell’anno.

I cambi di casa dei pianeti più influenti

I primi importanti cambi di casa delle stelle si registrano già a partire dalla fine di questo mese. Il 24 maggio Mercurio passa da Gemelli in Toro, che nel frattempo ha perso il sole il 21, passato in Gemelli. Marte il 25 arriva in Ariete e si unisce a Giove, formando la “quadratura tremenda” di giugno per i nati sotto il segno del Cancro, della Bilancia e del Capricorno.

Quanto a giugno, i movimenti dei pianeti da ricordare sono quelli del sole il 22, che passerà in Cancro dai Gemelli. Sempre in Gemelli, infine, a giugno arriveranno 2 stelle: Mercurio il 14 e Venere il 24.

Un mese sotto le attese per i nati Capricorno

La quadratura Giove-Marte dalla casa dell’Ariete sarà la fonte dei malesseri e dei piccoli-grandi grattacapi per Cancro, Bilancia Capricorno.

Per questi ultimi, la prima metà del mese sarà la parte relativamente migliore, sia nella sfera sentimentale che lavorativa. Marte in quadratura metterà bastoni tra le ruote qua e là, soprattutto per i single. Per loro le stelle non prevedono grosse gioie a giugno. Chi è in coppia godrà invece dell’influsso di Venere e Mercurio per vivere un amore relativamente sereno con il partner.

Stesse dinamiche temporali per la sfera professionale. Dopo i primi 15-20 giorni faticosi ma soddisfacenti, poi la doppia quadratura planetaria renderà tutto molto difficile. In questo caso l’attesa per il ritorno al favore delle stelle è rimandata addirittura alla fine dell’estate.

Per Cancro, Bilancia e Capricorno l’oroscopo del mese di giugno sarà tra i brutti dell’anno per la quadratura di 2 stelle indisponenti

Marte e Giove non promettono nulla di buono neanche per gli amici della Bilancia. Prima della fine di giugno, gli esperti prevedono l’arrivo di illusioni o, peggio ancora, delusioni amorose. Il cielo è pesante e le incomprensioni, i mugugni, il detto e non detto, le diversità di vedute e le parole fuori posto potrebbero costare caro.

Molto meglio il campo delle finanze e dell’attività in generale. I soldi e il lavoro godono dell’appoggio di Mercurio, che si rivelerà una manna dal cielo per i prossimi 30 giorni. Tuttavia, il mese non è adatto per investire o peggio ancora tentare la sorte o fare il passo più lungo della gamba. La doppia quadratura sconsiglia simili soluzioni potenzialmente molto dannose.

Un mese assai difficile per gli amici Cancro

L’oroscopo del mese di giugno per i nati Cancro somiglia molto a quello della Bilancia. Mese buono per la professione, specie la prima parte di giugno. Questo non equivale a dire che è il momento migliore per dare avvio a una nuova attività, per esempio. Un gran peccato, perché anche a giugno arriva dal MISE un fiume di soldi per le donne di qualunque età che vogliono mettersi in proprio.

In generale, Marte e Giove in quadratura dall’Ariete consigliano di fare bene l’ordinario e di rimandare a tempi migliori lo straordinario. Il cielo dei sentimenti è semplicemente negativo, al pari degli amici della Bilancia.

Infine attenzione anche alla salute. I primi cadi di giugno faranno sembrare spesso le giornate più pesanti di quel che realmente esse siano. Meglio svagarsi con una passeggiata, una boccata d’aria, qualche ora in riva al mare.

