Non è più un segreto il rimedio naturale per sbiancare i panni in lavatrice senza la candeggina!

Rimedio naturale per sbiancare i panni in lavatrice senza la candeggina

I capi bianchi soffrono facilmente di ingiallimento e a volte nemmeno la candeggina riesce a farli tornare puliti. Ecco perché potresti affidarti a un rimedio naturale che potresti avere in casa. Scopri di quale si tratta e come restituire al tuo bucato la lucentezza che merita.

I panni bianchi sono particolarmente delicati e in un attimo si riempiono di antiestetici aloni gialli. La colpa potrebbe essere del tempo, di un utilizzo prolungato o di tutte le volte che hai lasciato la biancheria al sole. Forse le hai provate tutte, a cominciare dalla candeggina, che pensavi ti potesse salvare. In realtà, dovresti metterla almeno per un istante da parte e tentare con una soluzione più ecologica. Come quella che d’ora in avanti potrebbe diventare la tua migliore alleata per far tornare immacolato il bucato.

Perché non dovresti usare la candeggina

Magari l’avrai usata con successo parecchie volte, ma la candeggina potrebbe avere più di un effetto negativo. Innanzitutto, dovresti fare molta attenzione all’applicazione. Non mischiarla mai con altri detersivi o rischierai di liberare sostanze tossiche che potrebbero nuocere alla salute. Durante il lavaggio, invece, se adoperata nel modo sbagliato potrebbe danneggiare il bucato e farlo durare di meno. E non dimenticare che anche la lavatrice stessa potrebbe risentirne, già delicata per i problemi allo scarico. Dosi eccessive o un impiego troppo frequente potrebbero provocare danni alle guarnizioni di plastica e alle parti in metallo.

Per fortuna non è più un segreto il rimedio naturale che sbianca fino in fondo

Se hai finalmente deciso di scegliere un’alternativa naturale alla candeggina, potresti servirti di diverse opzioni. Il solito bicarbonato è una risorsa da non sottovalutare, così come il potere disinfettante di aceto e limone. Tuttavia, questa volta verrà in tuo soccorso un altro prodotto formidabile nelle pulizie di casa: l’acqua ossigenata. Ci sono ben due modi grazie ai quali potrai servirtene. Col primo dovrai aggiungerne 125 ml al 3% a una dose uguale di detergente. Versa il composto nel cassetto della lavatrice e, in base al tipo di tessuto, procedi con un lavaggio a 40 o 60 gradi.

Se hai scelto l’altro metodo dovrai allora servirti dell’ammollo. Prepara una bacinella capiente e aggiungi 60 g di acqua ossigenata ogni due litri d’acqua. Alla soluzione che hai appena creato unisci altri 60 g di detersivo liquido. Adesso immergi i capi e lasciali dentro per almeno un’ora. Per finire metti il bucato in lavatrice e aziona un lavaggio a 40 gradi o poco più. Da questo momento non è più un segreto il rimedio naturale che ridarà il candore perduto ai tuoi vestiti.

Non solo bianchi e colorati, ecco come dividere i panni nel cestello

Se è importante effettuare il lavaggio corretto, è anche vero che bisogna sapere come sistemare i capi in lavatrice. La classica distinzione tra bianchi e colorati non è tutto quello che devi sapere. Puoi lavare insieme capi chiari come beige e rosa, oltre ai colori scuri come blu, grigio e marrone. Per questi ultimi, soprattutto se sono ancora nuovi, aggiungi un foglietto per catturare i colori. I neri, invece, andrebbero lavati sempre a parte.

Occhio anche ai tessuti: il cotone è resistente, ma lana e seta avranno bisogno di programmi specifici per restare integri. Se hai degli indumenti sintetici, ricordati di dividerli da quelli in fibre naturali.