Attenzione a questi 4 segni zodiacali: per l’oroscopo settimanale potrebbero fare un sacco di soldi!

Nuova settimana e nuovo appuntamento con l’oroscopo. Nei prossimi 7 giorni 4 segni zodiacali sono destinati a ottenere grandi soddisfazioni dal punto di vista economico e professionale. È il momento di scoprire se siamo anche noi in vetta alla classifica dei più fortunati.

Le vacanze di Natale sono ormai alle spalle e oggi riparte la routine quotidiana. Il rischio di depressione post-vacanze è dietro l’angolo, ma per fortuna arriva l’oroscopo settimanale a rendere meno amaro il ritorno alla normalità. Quindi attenzione a questi 4 segni zodiacali: per loro i prossimi 7 giorni potrebbero rivelarsi davvero interessanti per quanto riguarda denaro e lavoro.

Il Sagittario è il segno più fortunato di questa settimana

Il Sagittario non è uno dei segni più fortunati del 2023. L’inizio dell’anno, però, è di quelli indimenticabili. Le novità più belle di questa settimana riguarderanno la vita professionale e le finanze. Chi lavora in proprio riuscirà a raggiungere facilmente tutti gli obiettivi. Chi è dipendente, invece, potrebbe ricevere una proposta di promozione. In questo meraviglioso quadro arriva anche Giove, il Pianeta simbolo dei soldi e della fortuna. Non sono da escludere vincite al gioco ed entrate economiche inaspettate.

Per l’Ariete arriva un periodo pieno di sorprese e soddisfazioni

Giove, Marte e Saturno sono i pianeti dei soldi, dell’intraprendenza e degli obiettivi professionali. E tutti e 3 saranno dalla parte dell’Ariete nei prossimi giorni. Per i fortunatissimi nati sotto questo segno l’oroscopo di gennaio annuncia che non è precluso nessun obiettivo. Le finanze voleranno, trascinate da uno scatto di carriera e dai frutti di un investimento fatto lo scorso anno. Belle notizie in arrivo anche sul fronte dell’amore e delle relazioni. Chi è single potrebbe incontrare nel weekend una persona con cui condividere i prossimi anni.

Attenzione a questi 4 segni zodiacali: Toro e Capricorno volano questa settimana

Gli altri due segni destinati a vivere una settimana da sogno sono il Toro e il Capricorno. I Toro dovranno affrontare qualche incomprensione in famiglia, ma tutti gli altri ambiti, dalla salute al lavoro, saranno davvero positivi. Nei prossimi giorni aumenteranno le gratificazioni, anche pubbliche, e le responsabilità professionali. In più il conto in banca schizzerà verso le stelle grazie a un progetto lanciato negli ultimi mesi che inizierà a dare i frutti sperati.

Saranno invece il Sole e Mercurio a trasformare i prossimi giorni del Capricorno in un vero capolavoro. Per i nati sotto questo segno inizia un periodo davvero d’oro che potrebbe durare fino a primavera inoltrata. Mesi di forte crescita individuale in cui i Capricorno saranno irresistibili come non mai. È il momento di osare con le richieste al capo e con gli investimenti. I risultati sono assicurati e destinati a trasformarsi in una pioggia di denaro.