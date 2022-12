Ne basta un cucchiaio per togliere le macchie di ruggine dai vestiti velocemente e con facilità

Come togliere velocemente la ruggine dai vestiti con un prodotto della casa da utilizzare al posto della candeggina.

Tenere puliti i vestiti che indossiamo può diventare una vera e propria missione. Al primo errore che si commette, si rischia subito di trovare qualche macchia sul tessuto. E magari è anche il nostro capo preferito e questo fatto ci farà mettere le mani nei capelli. Una minaccia onnipresente nella casa è decisamente la ruggine.

Questa sembra apparire un po’ ovunque e, ovviamente, non si dimentica nemmeno dei nostri abiti. Jeans, magliette oppure il dolcevita che va tanto di moda potrebbero ugualmente esserne vittime. La prima regola sarebbe quella di prevenire la comparsa. Ma, nel caso avessimo ormai fatto il danno, dovremo a questo punto rimediare. La buona notizia è che possiamo farlo, grazie a un prodotto che tutti di certo avremo in casa.

Dove si forma

È facile accorgersi di aver sporcato un abito con la ruggine. Più difficile è forse capire come abbiamo fatto e dove abbiamo sbagliato. In effetti, le cause potrebbero essere molteplici e dovute per lo più a nostre disattenzioni più o meno gravi. Il primo punto nel quale controllare è lo stendino. I fili e i cardini che li reggono potrebbero esserne coperti, così come le mollette che usiamo per appendere i panni. Un occhio andrebbe prestato anche alla nostra fidata lavatrice, soprattutto a oblò e cestello. E, già che ci siamo, non dimentichiamoci di pulire il tubo di scarico intasato. Altri oggetti della casa coinvolti nella formazione della ruggine potrebbero essere il ferro da stiro, ringhiere e balconate e perfino le grucce dell’armadio.

Per fortuna ne basta un cucchiaio per togliere ogni residuo rimasto

In generale, una sostanza come la ruggine si potrebbe formare, per effetto dell’ossidazione, su qualsiasi parte metallica. Il primo rimedio che potrebbe sorgerci in mente è probabilmente la candeggina. Si tratta però di un prodotto generalmente aggressivo e comunque di origine chimica. Perciò, per ridurre al minimo il rischio per i nostri vestiti e anche quello per l’ambiente, potremmo ricorrere a un altro ingrediente.

Si tratta del detersivo che usiamo ogni giorno per lavare le stoviglie dopo aver mangiato. Scegliamolo preferibilmente ecologico, così da minimizzare l’impatto sulla natura. Ne basta un cucchiaio per togliere lo sporco, anche quello più ostinato. Per utilizzarlo dovremo versarne la parte indicata in una tazza con dell’acqua tiepida. Dopodiché distribuiamo la soluzione appena creata sulla macchia da trattare e la lasciamo agire per qualche minuto.

Passato il tempo necessario, tamponiamo per bene con un tovagliolo di carta o un panno pulito. Infine, procediamo col risciacquo in acqua fredda per eliminare tutte le tracce rimaste. L’azione tensioattiva del detersivo dovrebbe facilitare la rimozione dei residui di ruggine, liberando e pulendo a fondo i tessuti. Cosicché potremo indossare nuovamente tutti i nostri capi senza alcuna preoccupazione.