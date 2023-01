A Wall Street potrebbe essere un buon momento per investire-proiezionidiborsa.it

I mercati americani venerdì scorso, giorno di setup, hanno generato un importante segnale rialzista. Il ribasso iniziato a gennaio dello scorso anno potrebbe essere finito, e ora il peggio potrebbe essere alle spalle. Tutte le preoccupazioni che hanno portato i prezzi al ribasso, potrebbero essere state accantonate e già scontate nei minimi delle scorse settimane. Questo potrebbe essere un buon momento per chi avesse ottica di investimento di lungo termine. Ora andremo a leggere i grafici, le caratteristiche di bilancio e i giudizi di 2 azioni che secondo gli analisti sono sottovalutate e che potrebbero correre a Wall Street.

Sia le azioni Tesla che quelle di Amazon e Apple sono ben impostate al rialzo, e secondo le raccomandazioni a sconto rispetto ai fondamentali di bilancio. L’attuale congiuntura economica sembra molto favorevole all’investimento azionario, e quindi ci potrebbero essere altre ottime occasioni da valutare.

Meta Platforms e Microsoft sembrano ben impostate al rialzo, e in procinto di lasciare alle spalle un minimo pluriennale.

2 azioni che secondo gli analisti sono sottovalutate e che potrebbero salire di diversi punti percentuali

Meta Platforms, ultimo prezzo a 130,02. 58 giudizi degli analisti trovano consenso intorno a un fair value di 153,99 dollari per azione. Nonostante il forte ribasso dell’ultimo anno, i nostri oscillatori di tendenza di lungo termine sono ancora girati al rialzo. Il minimo potrebbe essere stato lasciato alle spalle. Nuovi ribassi solo con chiusure settimanali inferiori a 112,45.

Microsoft, ultimo prezzo a 224,93. 51 giudizi degli analisti trovano consenso intorno a un fair value di 295,17 dollari per azione. Nonostante il forte ribasso dell’ultimo anno, i nostri oscillatori di tendenza di lungo termine non sono ancora girati al rialzo. Questo nonostante si stiano affollando delle divergenze positive. Questo aspetto tecnico potrebbe lasciare intendere che alle porte ci possano essere ulteriori ribassi. Nuovi rialzi solo con chiusure settimanali superiori a 246 dollari.