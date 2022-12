Non è Natale senza questi biscotti della nonna morbidissimi e senza burro, i più facili che ci siano!

Biscotti di Natale fatti in casa? Ecco la ricetta per dei dolcetti a tema squisiti, facilmente realizzabili e con pochi ingredienti. Sono senza burro e perfetti per addolcire il palato di grandi e piccini. Vediamo come si preparano!

I dolci di Natale sono una goduria per il palato e non è facile resistere loro. Oltre a essere buonissimi, sono anche originali, tanto che conquistano sia gli occhi che la bocca. I biscotti casalinghi sono un classico, che ritroviamo in diverse forme e preparazioni. Non tutte le ricette proposte in rete, però, sono semplici da seguire. Ma la nostra sarà davvero un gioco da ragazzi da realizzare. Scopriamo cosa ci serve e come fare.

Tutti sanno che non è Natale senza questi biscotti della nonna, l’idea perfetta per le feste

I biscotti fatti in casa si possono gustare a colazione o per merenda, con una calda tazza di tè. L’utilizzo del miele come dolcificante li renderà golosi e allo stesso tempo profumati. Il necessario per prepararli è ridotto ai minimi termini. Sono questi, nello specifico, gli ingredienti per 4 persone:

200 g di farina integrale ;

; 100 g di miele d’acacia ;

; ½ bustina di lievito per dolci ;

; 1 uovo ;

; zucchero di canna q.b.

Per iniziare aggiungiamo il miele e l’uovo in una ciotola. Mescoliamo gli ingredienti con una forchetta, fino ad amalgamarli alla perfezione. Uniamo anche la farina e il lievito setacciati e impastiamo tutto per bene. Spostiamo l’impasto sul piano di lavoro che avremo infarinato, poi lo lavoriamo con le mani. Quando avremo ottenuto un panetto, lo lasciamo in frigo per mezz’ora avvolto nella pellicola.

Passato il tempo necessario, riprendiamo la forma e la stendiamo col mattarello, tra due fogli di carta da forno. Ora usiamo degli stampini per ottenere le sagome che più ci piacciono. Rivestiamo una teglia con un altro foglio di carta da forno e vi sistemiamo i biscotti. Diamo una spennellata di miele in superficie, quindi distribuiamo un pizzico di zucchero di canna. Cuociamo i dolci per 20 minuti a 180 gradi in forno preriscaldato. Facciamoli raffreddare bene e prepariamoci a decorarli a piacere.

Come decorare con la glassa

Per preparare la guarnizione per i nostri biscotti ci serviranno:

250 g di zucchero a velo ;

; 40 g di acqua (temperatura ambiente);

(temperatura ambiente); coloranti alimentari.

Aggiungiamo lo zucchero a velo in una bacinella e uniamo anche l’acqua. Mescoliamo per bene col cucchiaino, cercando di ottenere un composto denso e colloso. Infine, versiamo anche il colorante alimentare in dosi modeste. Ora sistemiamo la nostra glassa in un conetto di carta da forno o dentro un sac à poche.

Decoriamo i dolcetti come più ci piace. Possiamo fare dei puntini sui bordi e uno più grande in mezzo per simulare un fiore. Oppure seguire i contorni e poi riempire l’interno, distribuendo la glassa omogeneamente con uno stuzzicadenti. Insomma, le idee sono davvero tante e tutte sorprendenti. L’importante è ricordarsi che non è Natale senza questi biscotti della nonna, consigliati da chi di dolci se ne intende!