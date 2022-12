I migliori consigli per trattare la pelle durante le feste per averla super luminosa da fare invidia

Il periodo natalizio può essere molto frenetico, ma non bisogna dimenticare di curare la propria pelle, soprattutto quella del viso. Ecco il trattamento giusto nei giorni freddi delle feste.

Durante il periodo natalizio spesso molte persone si fanno prendere dall’entusiasmo. Molti organizzano viaggi all’ultimo minuto, tanti altri si danno allo shopping compulsivo per i giusti regali di Natale. Così facendo potrebbero, però, trascurare la propria salute e il proprio benessere personale.

Una delle cose che non vanno mai dimenticate durante le feste è la skincare. La pelle deve essere curata con attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti. Ecco, allora, i migliori consigli per trattare la pelle durante le feste. In questo modo sarà in salute e luminosa.

Tutte le persone attorno rimarranno piacevolmente colpite dalla bellezza del viso e dalla cura dei dettagli. Tanto che probabilmente vorranno capirne tutti i segreti per metterli in pratica da subito. Bastano poche e semplici accortezze per avere una pelle morbida e idratata in inverno. Qui di seguito vedremo come fare.

I migliori consigli per trattare la pelle nel periodo natalizio: tutti i passaggi giusti

La pelle può subire dei cambiamenti in negativo nel periodo invernale. Nelle feste, ad esempio, lo stress aumenta. Inoltre, il freddo e le intemperie provocano reazioni come secchezza, ragadi alle labbra, tutti elementi che vanno curati.

Per non andare dai parenti a Natale con la pelle rovinata, ecco alcuni preziosi passaggi da rispettare:

siero per occhi : che le feste siano già cominciate portando a notti insonni, oppure che debbano ancora iniziare, è importante curare il contorno occhi; serve un rimpolpante che possa evitare l’effetto occhi stanchi e che possa prevenire la formazione delle rughe;

: che le feste siano già cominciate portando a notti insonni, oppure che debbano ancora iniziare, è importante curare il contorno occhi; serve un rimpolpante che possa evitare l’effetto occhi stanchi e che possa prevenire la formazione delle rughe; detergente : da usare tutte le mattine e tutte le sere per togliere le impurità e le cellule morte dal viso in modo da donare alla pelle freschezza e benessere per tutta la giornata;

: da usare tutte le mattine e tutte le sere per togliere le impurità e le cellule morte dal viso in modo da donare alla pelle freschezza e benessere per tutta la giornata; crema protettiva : molti sottovalutano questo aspetto ma anche in inverno serve proteggersi dai raggi del sole; in questo modo si uniforma la pelle del viso e la si prevengono le rughe;

: molti sottovalutano questo aspetto ma anche in inverno serve proteggersi dai raggi del sole; in questo modo si uniforma la pelle del viso e la si prevengono le rughe; usare sempre vitamina C: è un nutrimento essenziale per la pelle del viso, soprattutto in inverno.

Basta poco per abituarsi a seguire questi passaggi che, con il tempo, diverranno automatici. Naturalmente, in presenza di problemi particolari bisogna sempre rivolgersi al dermatologo e seguire le sue indicazioni.

Come avere un viso perfetto

Seguire tutti i passaggi di una corretta skincare va bene, ma pochi fanno attenzione ad alcuni aspetti. Parliamo, ad esempio, del trucco. Questo va assolutamente tolto prima di mettersi a dormire. Non tutti lo fanno, ma è un grave errore perché in questo modo la pelle non respira ed invecchia prima.

Inoltre, nelle ore notturne bisogna lasciare agire una crema idratante e poi dedicare qualche minuto durante la settimana a trattamenti con maschere naturali e scrub specifici. Infine, occorre avere un occhio di riguardo anche all’alimentazione. Alcuni alimenti facilitano la formazione di brufoli e acne.