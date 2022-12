Ecco una crema senza cottura ottima per farcire il pandoro in 5 minuti e non è il solito mascarpone

Vogliamo dare un tocco di dolcezza e originalità al pandoro natalizio? Bene, c’è una crema davvero superlativa che possiamo realizzare in casa in pochissimo tempo. Sarà la farcitura ideale per mettere in risalto il nostro dolce e divorarlo in un sol boccone. Ecco di quale si tratta e come prepararla.

Uno dei momenti più attesi durante le feste, secondo forse solo all’apertura dei regali, è il taglio del dolce. Il pandoro fa felici i piccoli, ma anche gli adulti più golosi non sanno resistervi. Con la sua morbidezza e dolcezza regala attimi di pura estasi alle papille gustative.

Già così è squisito. Ma per variare il servizio e metterlo in risalto potremmo realizzare una deliziosa crema. Non si tratta della solita al mascarpone che abbiamo visto mille volte. Piuttosto, di una variante altrettanto golosa. Così buona che in un battibaleno spazzoleremo il piatto e del nostro dolce non rimarranno che le briciole.

Ecco una crema senza cottura da preparare con soli 3 ingredienti

La crema che prepareremo è perfetta per il pandoro, ma rende bene anche sul panettone o in altri dolci. Per esempio, proviamola nel tiramisù e non torneremo più indietro! Tornando al nostro discorso, sveliamo immediatamente di cosa si tratta. Non è nient’altro che una crema al prosecco velocissima, tanto che basterà meno di una manciata di ingredienti in cucina. Ecco le dosi per 500 g:

400 g di mascarpone ;

; 150 g di zucchero a velo;

a velo; 100 g di prosecco.

Mettiamo una ciotola sul piano da lavoro e vi versiamo il mascarpone e lo zucchero a velo. Poi aggiungiamo anche il prosecco, che dovrebbe essere bello fresco. Mescoliamo per bene tutti gli ingredienti, fino a ottenere un composto omogeneo e denso. Infine, lasciamolo in frigorifero per qualche minuto, prima di distribuirlo sul nostro pandoro. Ecco una crema senza cottura golosa che potremo gustare a tavola o sul divano, davanti a un bel film.

3 modi creativi per tagliare il pandoro

La nostra guarnizione casalinga servirà a dare quel pizzico di gusto in più al pandoro. Ma, se volessimo presentare un piatto coi fiocchi, dovremmo pensare a un servizio impeccabile. Ci sono diversi modi per tagliare il pandoro. Il primo è forse il più classico e prevede un taglio verticale. Si affetta il dolce seguendo le scanalature, poi si dividono ulteriormente le fette a metà.

Un’alternativa ideale per la farcitura è invece il taglio in orizzontale. Teniamo fermo il pandoro appoggiando una mano in alto, quindi tagliamo delle fette di circa due centimetri di spessore. Ora possiamo impilarle una sopra l’altra, sistemandovi nel mezzo qualche delizioso strato di crema. Con questo taglio potremmo anche realizzare un simpatico riccio: basterà mettere in piedi le fette, in fila una dietro l’altra. Infine, posizionare quella davanti distesa e decorarla con un cucchiaio di crema e delle gocce di cioccolato per fare il musetto dell’animale