Quali sarebbero i biscotti da scegliere per una colazione leggera

A prima mattina ci si alza sempre con poca voglia di iniziare la giornata. Si preferisce solitamente restare sotto le coperte, specialmente quando è inverno. Potremmo però rendere tutto più piacevole se facciamo una colazione gustosa e allo stesso tempo salutare. È importante saper scegliere anche quali alimenti mangiare. Spesso si tende a mettere insieme tanti biscotti iper calorici che non farebbero poi così tanto bene alla salute. Oggi capiremo proprio cosa scegliere, in modo da poter fare anche una spesa mirata.

Perché è importante la colazione?

Si dice che la colazione sia il pasto principale. In parte possiamo dire essere vero, anche se bisogna considerare che ogni pasto è necessario e non deve essere saltato. La colazione in particolar modo, perché ci da la carica giusta ed energia per affrontare la giornata. Impariamo quindi a saper scegliere anche quali cereali e biscotti comprare.

Quali sarebbero i biscotti da scegliere e alcuni consigli utili per la spesa

Gli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando andiamo a comprare i biscotti sono:

quantità di zuccheri;

percentuale di grassi;

proteine e fibre.

Ovviamente bisognerà scegliere anche in base alle proprie abitudini alimentari e intolleranze. Ad esempio una persona che è intollerante al glutine sceglierà tra biscotti fatti con grano saraceno, una farina molto importante per i celiaci, oppure fatti con farina di riso e mais. Tra gli ingredienti è consigliata la presenza di burro, olio extravergine d’oliva. L’olio di palma è meglio evitarlo, in quanto può essere dannoso per la salute.

I biscotti integrali sono realmente migliori di altri?

La risposta è “dipende”. Come abbiamo già detto prima molto dipende dalle nostre abitudini alimentari. Questo perché non tutti i corpi reagiscono allo stesso modo e di conseguenza ciò che fa bene ad una persona magari ad un’altra fa male. Potrebbe proprio essere il caso dei biscotti integrali, o di altri alimenti con questa farina. L’integrale non è sinonimo di dietetico. Alcuni alimenti integrali possono essere più calorici di quelli normali. Allo stesso tempo però sono più completi. Inoltre sono alimenti ricchi di fibre. Questo per le persone che soffrono di gonfiore addominale, potrebbe essere un ulteriore causa scatenante. È bene ridurne l’utilizzo durante la settimana.

Il muesli fa bene a colazione?

Il muesli è una miscela di cereali, contenente frutta secca e semi oleosi. A questi potremmo aggiungere uno yogurt magro oppure il latte, preferibilmente privo di grassi. Il lato positivo del muesli è che il valore dei suoi carboidrati viene assorbito lentamente. Di conseguenza se consumati nella prima colazione ci consente più energie nell’arco di tutta la giornata. Inoltre è anche ricco di antiossidanti, che fanno in modo di allontanare i radicali liberi.

È meglio comprarli i biscotti o farli in casa?

Comprarli è più conveniente da un punto di vista di tempo. Non tutti hanno il tempo necessario per mettersi in cucina e preparare dei biscotti gustosi per la colazione. Però se riuscissimo a ritagliarci quei 20 minuti di tempo, siamo certi di quello che stiamo mangiando e soprattutto avremo le quantità di zuccheri e altro che preferiamo. Ecco dunque quali sarebbero i biscotti da scegliere a prima mattina oppure i cereali più consigliati rispetto ad altri.