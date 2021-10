Se c’è una certezza durante il periodo autunnale e invernale sono questi pantaloni. Sono comodi, caldi, stanno bene con tutto e sono sempre di moda. Bisogna aggiungere altro? Non resta che vedere quali solo e se magari si hanno nell’armadio. Ma sicuro almeno un paio c’è, perché non è assolutamente autunno senza questi pantaloni super comodi e che vanno sempre di moda. E la cosa bella è che sono sia per lei sia per lui, quindi alla lista dei pregi aggiungiamo che sono genderless. Ora non abbiamo nulla da aggiungere, tranne che svelare quali sono.

Non è assolutamente autunno senza questi pantaloni super comodi e che vanno sempre di moda

Stiamo parlando dei pantaloni di velluto a coste. Un pantalone che bisogna assolutamente avere e indossare in autunno e in inverno. Ne esistono di mille modelli e ci sono tantissime colorazioni. I modelli che si possono trovare in commercio sono ad esempio quelli skinny, il modello baggy, a zampa o il modello mom. Si possono abbinare ad uno stivaletto, ad esempio questo grande classico torna di moda. Ma si possono abbinare anche con un mocassino, oppure in modo più confortevole, quindi, con una sneakers.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le colorazione sono tantissime, e vanno dal classico nero al bianco ghiaccio, passando per il beige sabbia fino ad arrivare al verde militare. Con questi pantaloni si può veramente spaziare tantissimo.

Alcune proposte per lei e alcune per lui

Vediamo qualche proposta prima per lei e poi per lui. Woolrich produce dei pantaloni in velluto a coste, contrassegnati da una silhouette slanciata a gamba dritta e fatti in velluto di cotone con una finitura lucida. Il brand li propone in due colorazione: nero e dark oil. Per Momonì il pantalone a coste in velluto diventa maxi e fluido color fragola. Sui toni del mattone ci sono i pantaloni firmati Etro che sono Made in Italy in velluto di cotone a coste. Presentano una silhouette a vita alta e gamba flared. Di ispirazione vintage sono invece i pantaloni di Polo Ralph Lauren, con tasche applicate e pieghe sartoriali.

Per lui invece Guess li immagina con il taglio sportivo. Quindi banda laterale e fascia elastica in vita. Due colorazioni: una verde e una beige. Brunello Cucinelli immagina dei pantaloni in velluto a coste con una vestibilità affusolata e doppie pieghe sul davanti, in un viola veramente elegante. Caratterizzati, invece, da una vestibilità relaxed fit sono quelli di Boss in rosso fuoco.

Approfondimento

Torna questa gonna per l’autunno e molte già la stanno indossando alla Fashion Week di Milano