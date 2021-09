La Fashion Week di Milano ha preso il via e sono già tantissimi i brand che hanno portato in passerella la stagione spring-summer 2022. Ma torna questa gonna per l’autunno e molte già la stanno indossando alla Fashion Week di Milano tra i vari look di street style. Tra mega show, eventi privati e presentazioni la moda milanese riparte alla grande. Ci sono i brand più temerari che hanno deciso di sfilare in presenza tra cui Etro, Emporio Armani, Max Mara, Jil Sander e Fendi, nei primi giorni di Fashion Week. Altri invece hanno optato per le sfilate digitali o per degli eventi di presentazione. Tirando però le somme con l’arrivo del Green Pass anche la moda si sente più sicura ad organizzare mega eventi all’aperto.

I look della prossima stagione estiva sono molto interessanti e una volta terminata la Fashion Week sarà possibile vedere quali saranno i trend per la prossima estate 2022. Nel mentre però osserviamo qualche look di street style per capire invece cosa indossano vip e giornalisti alle sfilate. E sembra proprio che questa gonna sia tornata.

Torna questa gonna per l’autunno e molte già la stanno indossando alla Fashion Week di Milano

La gonna che va di moda è la gonna di jeans. Un vero ritorno dal passato. Ma non tanto la mini gonna, quanto la midi e lunga. Infatti con grande stupore tornano queste due lunghezze e soprattutto torna il tessuto strong del jeans. Sicuramente questa tipologia di gonna non è proprio una delle scelte migliori per sottolineare il punto vita o per accentuare la silhouette. Questo perché la gonna di jeans è realizzata con un tessuto abbastanza duro e quindi tende a cascare dritta senza fasciare il corpo. Così la indossiamo e così rimane.

I brand che l’hanno inserito in collezione

Celine la disegna aderente con uno styling a contrasto. Mentre per Alexander McQueen la gonna è ampia, morbida e con inserti di denim applicati. Dries Van Noten la immagina con un mega spacco centrale, per Saint Laurent invece è a vita alta con design a 5 tasche. Dior disegna una gonna midi, realizzata in denim di cotone ultraleggero blu intenso, caratterizzata da un taglio svasato.

La gonna di jeans si può poi abbinare in tantissimi modi, ad esempio con una giacca di pelle e dei camperos. Oppure con un blazer elegante, un top e dei tacchi. Ed ecco allora la gonna che andrà di moda quest’autunno.

