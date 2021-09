Non abbiamo voglia di riflettere troppo su cosa dobbiamo indossare? Per fortuna un grande classico degli stivaletti torna di moda per elevare ogni look, anche quello più semplice. Così la mattina prima di andare a lavoro potremo indossare dei semplicissimi outfit e apparire super alla moda grazie a questo stivaletto. Perché alla fine basta indossare un capo giusto e il nostro look cambia totalmente. Inoltre per essere completamente alla moda è possibile seguire le linee guida sulla scelta dei nuovi cappotti di stagione, in questo modo sicuramente ne avremo uno di tendenza.

Nel mondo degli accessori le scarpe sono una di quelle categorie infinite. Soprattutto se parliamo del panorama femminile. Perché passiamo dal semplice sandalo, il tacco gioiello, passando per la sneakers e lo stivale. Ognuna di queste tipologie ha poi delle varianti al loro interno e quindi lo schema potrebbe proseguire per molto.

Ovviamente per questo autunno inverno 2021-22 non andranno di moda solo un paio di scarpe, ma ce ne saranno di più. Abbiamo visto come vanno di moda gli stivali alti fino al ginocchio, questi poi slanciano la figura in modo eccezionale.

Grande classico degli stivaletti torna di moda per elevare ogni look, anche quello più semplice

Oltre allo stivale alto torna lo stivaletto a punta. Una scarpa che solo indossandola stravolge del tutto il look. Infatti la si può tranquillamente abbinare con un jeans e una T-shirt bianca, stile un po’ anni Novanta.

Con lo stivaletto a punta poi si può assolutamente giocare. Quindi si possono scegliere prodotti colorati, con stampe particolari o stampe animalier. Vediamo quali sono gli stivaletti di tendenza per l’autunno che è alle porte. Completamente bianco con una fibbia d’oro sulla punta c’è Malone Souliers. Tod’s invece punta sul total black. Balmain segue il trend del calzino e quindi realizza degli stivaletti a punta in tessuto con stampa all over monogram. Dior opta per una scarpa più chic, sul collo del piede c’è una rete che arriva fino alla caviglia chiusa dentro un cinturino. I tessuti dunque sono tantissimi, si passa dalla semplice pelle, al tessuto fino al suede.

Le proposte sono veramente tante e ognuna realizzata in modo diverso per soddisfare ogni necessità e fantasia della donna. L’importante è scovare lo stivaletto e innamorarsene. E ricordiamoci che con lo stivaletto giusto anche un look semplice apparirà chic e raffinato.

