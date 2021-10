Con il passare degli anni molti di noi accusano segni di invecchiamento fisico e mentale. Spesso ogni sintomo è in grado di farci preoccupare parecchio perché pensiamo possa significare qualcosa di grave. In realtà, molto spesso si tratta di falsi allarmi e ci preoccupiamo per nulla.

È sempre importante, però, andare a fondo quando si hanno dubbi sulla propria salute, oggi vogliamo parlare di un sintomo molto comune, la perdita di memoria.

C’è una malattia, infatti, che conosciamo e temiamo possa portarci via i ricordi. A volte, però, non l’Alzheimer ma questo altro disturbo potrebbe causare perdite di memoria da non sottovalutare. Vediamo di che si tratta.

Dimenticanze e blackout mentali nella vita quotidiana

A tutti noi può succedere di avere perdite di memoria, di non ricordarci eventi avvenuti nel passato più prossimo o in quello più distante. Può succedere di non ricordare il pin del Bancomat, la password del computer, ma anche l’indirizzo di casa e dove abbiamo parcheggiato la macchina. Quando succede questo è molto fastidioso ed è inevitabile che ci si senta frustrati e inadeguati.

Molto spesso quando accade, soprattutto dopo una certa età, si ha il timore che la perdita di memoria possa essere un sintomo di demenza, Alzheimer o altre malattie neurodegenerative legate all’invecchiamento.

La buona notizia è che nella maggior parte dei casi le dimenticanze e i blackout non sono sintomi di patologie gravi di cui preoccuparsi. La cattiva notizia è che potrebbero essere un segnale del nostro corpo di altri disturbi, meno gravi ma da non sottovalutare affatto.

Non l’Alzheimer ma questo altro disturbo potrebbe causare perdite di memoria da non sottovalutare

Tra le cause che possono portare a dimenticare troviamo sicuramente lo stress, condizione psico-fisica che purtroppo è diffusissima. Molto spesso le nostre routine pienissime di impegni e di responsabilità finiscono con il creare grossi stress.

Per contrastare lo stress è importante prenderne consapevolezza e trovare strategie vincenti per gestirlo, per minimizzare i danni che può fare al nostro corpo e alla nostra mente.

Oltre allo stress c’è un altro disturbo che si associa molto spesso ad una riduzione delle capacità cognitive e quindi alle perdite di memoria. Si tratta del “male oscuro”, la depressione. Chi ne soffre può accusare un rallentamento delle capacità cognitive, un calo dell’attenzione e una difficoltà a concentrarsi. Molto spesso si ha una difficoltà a prendere sonno e a riposare e di conseguenza il corpo è sempre affaticato, stanco e senza energie.

La cosa da fare, se ci troviamo in questa situazione, è rivolgerci a dei medici specializzati, assieme a loro troveremo le strategie per uscire da questi momenti oscuri.

