Sulle ultime Gazzette Ufficiali sono apparsi 9 distinti concorsi di lavoro a tempo indeterminato emanati dall’Azienda Zero di Padova. Tuttavia, spesso i concorsi vengono svolti nel complesso da Azienda Zero ai soli fini procedurali. I candidati vincitori di concorso, infatti, saranno poi destinati alle singole aziende sanitarie venete interessate.

Presentiamo quindi solo i passaggi chiave dei vari bandi. Nel complesso, sono in arrivo 154 posti di lavoro per diplomati e laureati a tempo indeterminato in Veneto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I primi 2 concorsi prossimi alla scadenza

I primi 2 concorsi, prossimi alla scadenza (il 14 ottobre), sono apparsi sulla G.U. n 73 del 14/09/’21. Essi riguardano l’assunzione di:

23 infermieri, categoria D, per l’attività sanitaria nelle strutture carcerarie di Padova. Requisiti per l’ammissione al concorso: cittadinanza, idoneità, laurea in Infermieristica e iscrizione al relativo Albo.

6 dirigenti medico, disciplina di neuroradiologia. Oltre alla cittadinanza e all’idoneità, si richiede la laurea in Medicina, la specializzazione nella disciplina del concorso (almeno dal 3° anno) e iscrizione all’Albo.

La Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28 settembre

Altri 7 bandi di concorso sono apparsi invece sulla G.U. n. 77 di martedì scorso. In questi casi la scadenza per l’inoltro dell’istanza è fissata al 28 ottobre 2021.

Come per il caso precedente, si tratta di concorsi che mirano ad assumere personale a tempo indeterminato. Infine, specifichiamo che la selezione è curata dall’Azienda Zero di Padova per varie aziende sanitarie.

I posti messi a concorso dai 7 bandi sono i seguenti:

8 posti di dirigente medico, disciplina chirurgia generale;

33 posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia;

37 posti di dirigente medico, disciplina di pediatria;

12 posti di dirigente veterinario, disciplina sanità animale;

14 posti di dirigente veterinario, destinati a vigilare sull’igiene dell’intera filiera degli alimenti di origine animale e derivati;

6 posti di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica territoriale;

15 posti di programmatore, categoria C.

In arrivo 154 posti di lavoro per diplomati e laureati a tempo indeterminato in Veneto

I vari bandi prevedono delle riserve di posti. Quanto ai requisiti, in sintesi, per tutte le figure vengono previsti requisiti generali e specifici per l’ammissione ai rispettivi concorsi.

Per i dirigenti, i requisiti generali sono l’idoneità allo svolgimento delle mansioni, la cittadinanza ovvero l’essere in regola alle disposizioni di legge in materia. Poi è richiesta un’età inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo, il godimento dei diritti e il non essere stati dispensati dalla P.A. Quelli specifici, invece attengono al possesso della laurea, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e l’iscrizione all’Albo.

Per i 15 programmatori valgono gli stessi requisiti generali di cui sopra. Quelli specifici prevedono il possesso del diploma di perito in informatica o altro equipollente con specializzazione informatica. Oppure il possesso del diploma unitamente a corso di formazione (riconosciuto) in informatica.

L’inoltro delle domande è per tutti in modalità telematica, e i bandi spiegano nel dettaglio il percorso online da seguire. In sintesi, ci sarà una prima fase relativa alla propria registrazione e una seconda per l’iscrizione online.

Considerata l’enorme mole di dati, si invitano i Lettori interessati a prendere visione integrale del bando/i di proprio interesse.

Approfondimento

Questi tirocini sono 2 occasioni d’oro per giovani desiderosi di crescere e guadagnare.