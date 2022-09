La settimana della moda milanese si è conclusa e parte così la moda di Parigi. Quella delle grandi maison come Louis Vuitton, Hèrmes, Saint Laurent e Dior. Sicuramente le proposte dei défilé francesi saranno completamente diverse rispetto a quelle milanesi, ma nella città meneghina dei trend già emergono. Sia per quanto riguarda la moda femminile sia per quella maschile, dato che molte maison hanno deciso di far sfilare anche alcuni capi uomo nella sfilata.

A Milano abbiamo visto sfilare per la prima volta anche le proposte di alcuni nuovi direttori creativi al timone di brand storici italiani. Come, ad esempio, Marco De Vincenzo da Etro, Filippo Grazioli da Missoni e Maximilian Davis da Ferragamo.

I pantaloni di moda

I pantaloni che vanno di moda sono tanti, come lo sono anche i trend. E questo viene definito pluralismo della moda, ovvero che ormai non esiste più un solo trend, ma può andare di moda la gonna lunga come quella corta.

Stessa cosa, quindi, vale anche per i pantaloni. Infatti possono andare di moda quelli cargo, quelli eleganti oppure quelli larghi. Per la prossima stagione, la primavera estate 2023, emerge un pantalone che abbiamo visto sfilare molto sulle passerelle.

Ecco quali sono i jeans donna a vita bassa che andranno di moda

Sono i jeans bootcut a zampa e ovviamente sono rigorosamente a vita bassa. Potrà pur non piacerci, ma la vita alta ha lasciato il posto alla sua nemica. Quella che molti pensavano non sarebbe mai tornata, ma la moda è ciclica ed eccoci qui a portare nuovamente capi che mettono in mostra la pancia e anche le mutande.

Il pantalone nello specifico si struttura skinny sulla gamba, fino al ginocchio, e poi si allarga a zampa di elefante andando così a creare una bella forma sul gluteo, sulle cosce e allungando la silhouette.

Non solo jeans però

Di questo modello saranno anche altri pantaloni. Infatti, andrà di moda anche il pantalone a maglia, che presenterà lo stesso shape. Cadrà sicuramente più morbido sul corpo dato che si tratta di un tessuto più leggere e meno strutturato. E come ben sappiamo, pur essendo trend della prossima stagione estiva, a breve li troveremo nei negozi di fast fashion. Ed ecco quali sono i jeans donna a vita bassa che vedremo in estate, ma anche in autunno.

Lettura consigliata

La borsa marrone è il trend dell’autunno e come abbinarla senza errori