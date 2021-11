Le unghie sono una parte importante della mano. Infatti, contribuiscono in modo rilevante all’aspetto complessivo della stessa.

Devono essere, quindi, prima di tutto ben curate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Magari anche smaltate alla perfezione e con tonalità di tendenza. Per quanto riguarda ciò, c’è da dire che, ultimamente, è in voga la nail art, vera e propria tecnica artistica per le unghie.

Non dall’estetista ma fatte in casa queste unghie con questa tecnica che spopola su Instagram

Per sfoggiare unghie perfette e chic, finemente decorate, ci tocca solitamente andare dall’estetista. A seconda della nostra richiesta e dei suoi tariffari, spenderemo più o meno soldi. A prescindere da quanto ammonti la cifra, è comunque una spesa. In più, spesso, non si ha voglia né pazienza per affrontare l’attesa. Realizzare da noi la nostra manicure potrebbe farci risparmiare, quindi, non solo denaro ma anche tempo.

Molte probabilmente immaginano che ciò si tradurrebbe in una semplice e banale passata di smalto. Invece non è così, perché sfruttando varie idee e tutorial potremmo realizzare delle opere d’arte sulle nostre unghie. Abbiamo già visto queste unghie glamour ispirate alla street art.

Ora, aggiungiamo questa tecnica che su Instagram ultimamente sta spopolando. Una tecnica davvero facilmente riproducibile, che ci permette di ottenere fantastiche unghie che seguono le tendenze odierne.

Come realizzare la decorazione sulle unghie

Prima di tutto prepariamole, liberandole dalle antiestetiche cuticole. Magari trattiamo anche le mani di modo da renderle morbide e vellutate. Dopo di che, con una limetta diamo loro una forma: per la decorazione che andremo a realizzare è preferibile che siano tonde, squoval o a mandorla.

Le unghie devono essere abbastanza lunghe per un miglior risultato.

Stendiamo su tutta l’unghia uno smalto di sfondo, può essere bianco ma è preferibile sia nude. Questo sia per far risaltare la decorazione maggiormente, sia in quanto particolarmente quotato quest’autunno.

Prendiamo almeno 3 colori di smalto o più. Devono essere combinabili tra loro ma, allo stesso tempo, creare dei contrasti; possiamo servirci, nella scelta, delle linee guida di questo strumento degno dei più grandi stilisti. Possiamo sbizzarrirci, anche inframezzando colori metallizzati. Importante è che gli smalti abbiano tutti la stessa consistenza.

Ci servirà poi un cartoncino liscio. Sullo stesso stendiamo, affiancandoli, una mano di ogni smalto. Una volta fatto, con un pennellino sottile o uno stecchino, partendo da un’estremità, mescoliamoli leggermente tra loro.

Prendiamo allora un pennello piccolo e abbastanza rigido, raccogliamoci sopra la tonalità ottenuta, senza rimescolare ulteriormente. Stendiamola sull’unghia così com’è, partendo dalla base e procedendo in obliquo fino alla punta.

Lasciamo nude gli spazi laterali, ma volendo si possono riempire con la medesima tecnica. In ogni caso, il risultato saranno onde cromatiche sfumate dall’effetto dinamico e ricercato.

Non dall’estetista, ma fatte in casa queste unghie con questa tecnica che spopola su Instagram e che farà attirare loro sguardi di sana invidia.