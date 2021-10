Essere al meglio e sempre, è questo ciò che cerchiamo tutti. Un’attenzione che ci coinvolge interamente, a partire dal viso fino a ogni parte del nostro corpo.

Per apparire splendidi esternamente e sentirci anche appagati interiormente. In più a volte le diverse cure sono un modo per stare bene evitando dolori e fastidi. È il caso della nostra pelle quando poco idratata, in particolar modo quella delicatissima delle mani.

Se ignoriamo come risolvere dobbiamo sapere che in realtà avevano ragione le nonne che per avere mani morbide e vellutate bastano 3 rimedi economici.

Quando sono rotte e ruvide

Le mani sono una parte del nostro corpo sempre esposta. Ce ne serviamo per qualunque cosa e per maneggiare qualunque prodotto, a volte anche aggressivi come quelli per le pulizie della casa. In più le teniamo con una certa frequenza sotto l’acqua per le faccende più disparate.

A tutto ciò si aggiunge poi il clima, il freddo e il vento autunnale le spaccano irrimediabilmente.

Il risultato sono mani screpolate e ruvide, in più con diversi taglietti che bruciano.

Ciò crea imbarazzo quando diamo la nostra mano a qualcuno, tanto più se come biglietto da visita per una conoscenza.

Inoltre poiché già maltrattate si espongono maggiormente a ulteriori irritazioni che ci ostacolano nello svolgere vari servizi.

Dovremmo idratarle e trattarle adeguatamente con una certa frequenza con apposite creme, ma sappiamo bene quanto siano costose. Una spesa che aumenta ancor più aumentandone l’utilizzo.

Avevano ragione le nonne che per avere mani morbide e vellutate bastano 3 rimedi economici

Abbiamo visto che per proteggere le labbra basta questa ricetta della nonna con ingredienti dalle nostre dispense. Le nostre nonne infatti usavano materie naturali ed economiche disponibili in casa, anche per rinforzare i capelli 3 soli ingredienti che tutti usiamo in cucina.

Le sagge proposte delle nonne riguardano anche l’idratazione delle nostre mani, anzi in proposito hanno più di un suggerimento dal risultato garantito.

Basta un pezzetto di burro massaggiato tra le mani per renderle subito più setose. Se poi dopo averlo fatto indossiamo dei guanti e vi dormiamo potrà agire ancora meglio.

Altrettanto nutriente per la pelle delle mani è il tuorlo d’uovo. Dopo averlo sbattuto stendiamolo sulle mani e lasciamolo agire per 15 minuti, sciacquiamo poi con acqua tiepida.

Il terzo rimedio previene le screpolature ma le lenisce anche. È sufficiente una patata. Dopo averla sbucciata grattugiamola. Mischiamola con il prodigioso e sempre efficace olio di oliva. Applichiamo sulle mani per una decina di minuti e laviamo poi via con acqua tiepida.

Questi tre rimedi sono facilmente realizzabili senza acquistare niente in più di ciò che abbiamo, in più essendo naturali sono applicabili ogni qual volta vogliamo. Addio alle mani ruvide e maltrattate, d’ora in poi solo mani meravigliosamente lisce e dalle morbide carezze.

Se ci interessa proteggere anche i nostri piedi queste dritte fondamentali per acquistare scarpe comode senza sofferenze per il piede fanno al caso nostro.