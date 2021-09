Per avere unghie glamour ispirate alla street art bastano queste poche e semplici mosse

Da qualche tempo a questa parte la nail art ha preso largamente piede e tutte vogliamo unghie decorate in modo originale. Molto spesso per farlo ci rivolgiamo a qualche professionista, poiché indubbiamente molte tecniche non sono proprio facilissime da maneggiare. Richiedono perizia e strumenti specifici.

In ogni caso siamo sempre alla ricerca di nuove idee che rendano le nostre unghie distinguibili e che si abbinino al nostro look, come questa: tutto quello che c’è da sapere per avere mani super alla moda decorate in maniera fantasiosa e giovanile dal sicuro effetto esplosivo. A volte al di là di quelle molto sofisticate, ve ne sono alcune realizzabili anche da noi comuni mortali poco avvezze alla delicata arte del pennellino.

La prima tecnica che vedremo crea sulle unghie un effetto ispirato ai graffiti sui muri. Per ottenerlo protagonista assoluto sarà uno smalto Top Coat Crack, acquistabile su internet o nei negozi di cosmesi a prezzi più che accettabili. Si trova di diverse tonalità, lo acquisteremo regolandoci con il colore dell’altro smalto da combinarvi.

Prima di metterci all’opera stendiamo uno smalto base. Questo non solo protegge l’unghia, ma fa anche durare di più lo strato superiore e ci facilita poi nella futura pulizia.

Successivamente applichiamo uno strato di un normale smalto da abbinare al crack. Fondamentale attendere che si asciughi perfettamente per evitare pasticci, i segreti per asciugare lo smalto delle unghie così rapidamente che ci stupiranno.

Una volta asciutto possiamo provvedere a stendervi al di sopra il nostro crack, assicurandoci di non creare uno strato molto doppio per non compromettere il risultato. Noteremo allora la particolare caratteristica di questo smalto: si creperà creando tante macchie quasi raschiate che richiamano la Street art.

Possiamo divertirci a provare varie combinazioni di colori di smalti e di crack fino a ottenere la nostra preferita.

Altra tecnica

La seconda idea richiama l’effetto di spruzzi caotici di bombolette spray. Dopo aver steso la solita base, per cimentarci ci serviranno due smalti e uno stuzzicadenti.

Decideremo quale dei due vogliamo usare quale sfondo e lo applicheremo. Una volta asciutto, metteremo l’altro in un secondo strato superiore. Prima che quest’ultimo si asciughi, vi passeremo sopra con la punta dello stuzzicadenti in maniera sregolata. Dall’alto verso il basso e viceversa, ma possiamo anche optare per un movimento rotatorio. Il risultato finale saranno delle righe imprecise e ingarbugliate, dall’effetto quasi psichedelico. Da provare come secondo smalto anche uno metallizzato, che farà risaltare le linee ancor più. Inoltre è possibile applicarne anche un ulteriore colore, qualora si decida di voler creare una matassa più variopinta.

Per avere unghie glamour ispirate alla Street art bastano queste poche e semplici mosse che ci daranno sempre risultati diversi e mai identici. In più ci permetteranno di sperimentare diversi abbinamenti di tonalità, anche quelli più audaci.