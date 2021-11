Nell’autunno 2021, a differenza dello scorso anno che causa Covid-19 ci siamo dovuti barricare in casa, si riscopre la voglia di esibirsi ed essere perfette. Sentirsi come sul Red Carpet, con gli occhi puntati sempre addosso, anche quando si va a fare la spesa è il sogno di molte donne. Ecco perché tutte chiedono al parrucchiere queste 5 acconciature di tendenza per dei capelli sempre alla moda e sentirsi delle dive anche nelle umide e fredde giornate autunnali.

Dalle acconciature e dai tagli più semplici a quelle più articolate andremo a vedere quali sono quelli più in voga per questo autunno/inverno. Quindi, corriamo subito dai nostri parrucchieri e diventiamo delle vere star da passerella!

Il mollettone

Come primo punto abbiamo voluto mettere proprio questo. Un oggetto spesso associato ai lavori domestici. Chi non l’ha mai usato per raccogliersi i capelli mentre si dava lo straccio in casa? Beh, in questo autunno/inverno il mollettone diventerà cool. Dal più classico in tinta unita a quelli più articolati con strass o fiori possiamo raccogliere i nostri capelli ed essere alla moda.

La riga in mezzo

Sia per i capelli ricci che per quelli lisci torna a gran richiesta la riga in mezzo e onde naturali senza piastre o cotonature. Un sollievo per molte in quanto sarà semplice essere perfette anche con il fai da te.

Ciocche anni ’90

Come per l’abbigliamento stanno tornando le mode anni ’90 anche per le nostre acconciature. Capelli raccolti in coda o chignon e 2 ciocche lasciate libere davanti al viso, anche in questo caso acconciatura semplice e adatta ad ogni occasione.

Le ultime due tendenze

Il lupo

O più comunemente chiamato “wolfcut”. Spopolato anche grazie agli hashtag utilizzati su TikTok. Questo taglio adotta un effetto scalato e “scompigliato” ed è perfetto per chi ha i capelli corti o di media lunghezza. Punte a ciuffi e frangia donano al nostro viso un effetto selvaggio assolutamente invidiabile.

Lo chignon

Sempre ispirandosi agli anni ’90, anche senza le ciocche, torna in auge lo chignon alto. Adatto per qualsiasi tipo di capelli e per qualsiasi occasione può essere fatto lasciandolo spettinato, tirato e perfetto, intrecciato o a banana. Con l’aggiunta di decorazioni, fasce o strass lo porta ad essere un’acconciatura molto versatile.

Abbiamo capito che la parola d’ordine di questa stagione è: semplicità. Questo perché, con un po’ di dimestichezza, quelle cha siamo andati ad elencare sono tutte acconciature attuabili anche a casa a costo zero.

