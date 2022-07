Non importa quanti gradi ci siano fuori, un buon risotto non ha stagioni ed è sempre un piatto gradito. Arricchito con i frutti della terra o con salsiccia o pesce fresco è una vera prelibatezza, che conquista tutti i palati. Bisogna dire, però, che non è una pietanza proprio semplice da preparare, se non si seguono determinati passaggi, il risultato potrebbe essere deludente.

Potremmo rischiare di non tostare abbastanza il riso, di scuocerlo o farlo troppo al dente, secco e asciutto o eccessivamente brodoso. Scegliamo, quindi, un chicco adatto a questo tipo di ricetta, come il Carnaroli, l’Arborio o Vialone nano. Ognuno di loro ha una grandezza diversa e si sposa bene con determinati ingredienti.

Non con zucchine e gamberetti o asparagi, ecco come fare un risotto cremoso e semplice con questi ingredienti economici

Oltre a scegliere la tipologia di riso, è necessario valutare altri fattori, come la pentola da usare, che dovrà avere dei bordi abbastanza alti.

Prepariamo prima di ogni cosa un buon brodo, che sia vegetale, di carne o di pesce, l’importante è usare materie prime fresche e di qualità. Versiamolo poco alla volta, solo quando è bollente.

Inizialmente, dovremo tostare il riso, poi fare un leggero soffritto, sfumare e aggiungere il brodo fino a completa cottura. Valutiamo, invece, quando inserire gli ingredienti del condimento, a seconda dei tempi di cottura.

Tra i risotti più tradizionali e diffusi, quello con zucchine e gamberetti è un valido piatto dal sapore delicato e unico. In questo caso potremo cucinare il condimento in una padella a parte e incorporarlo al riso solo alla fine, con mantecatura finale. Mentre nel classico risotto con gli asparagi, potremo cuocerli insieme al riso e al brodo, finire la ricetta con del burro e formaggio grattugiato.

Sono tanti gli ingredienti, anche economici, che potremmo aggiungere per avere un risotto semplice e avvolgente. Per portare a tavola qualcosa di diverso, non lo facciamo con zucchine e gamberetti o asparagi.

Prepariamo, piuttosto, un risotto estivo agli agrumi e menta, una ricetta leggera e facile da realizzare. Per 250 gr di riso utilizziamo:

2 arance;

2 limoni;

40 gr di burro;

foglie di menta q.b.;

un bicchiere di vino bianco;

un litro di brodo vegetale;

olio, sale e pepe.

Dopo aver tostato e condito il riso, sfumiamo con il vino, versiamo il brodo e, a metà cottura, anche il succo d’arancia e di limone fino a cottura. Mantechiamo, infine, con il burro, la menta e le scorze degli agrumi, lasciamo riposare e poi serviamo in tavola.

In alternativa, potremmo realizzare un risotto cremoso da chef, dal gusto raffinato e delicato, con un semplice mazzo da 500 gr ortiche fresche. Basterà un semplice soffritto con del cipollotto per esaltare il gusto di questa verdura unica. Sfumiamo il riso con il vino bianco, aggiungiamo brodo e ortiche. Infine, potremo mantecare con burro e formaggio.

