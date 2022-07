Molte persone acquistano una custodia per il proprio cellulare. Tante di queste optano per comprarne una colorata e ricca di decorazioni. Altre invece ne preferiscono una trasparente. Dopo qualche mese dall’acquisto, può capitare che quest’ultima si ingiallisca. È molto probabile che la causa di ciò sia da ricercare in uno dei materiali di cui è composta. Infatti, le custodie per telefoni contengono bromo, che tende ad ingiallirsi molto facilmente quando entra in contatto con le radiazioni solari oppure con gli olii della pelle delle mani.

Non sempre detergerle con una pezza imbevuta d’acqua può aiutare a risolvere il problema. Proprio per questo, vedremo cosa fare per pulire la custodia trasparente del telefono quando si ingiallisce.

Prima di tutto, si sconsiglia l’utilizzo del solito bicarbonato di sodio. Da solo, difficilmente quest’ultimo riuscirà a ripristinarne il colore originale. Può invece tornare utile per pulire o addirittura deodorare altri oggetti molto usati nella vita di tutti i giorni, come le scarpe da ginnastica bianche in tela.

Per pulire la custodia trasparente del telefono quando si ingiallisce, ecco come fare con o senza la candeggina

Prima di tutto, bisogna rimuovere la custodia trasparente dal cellulare. Quindi, preparare un sacchetto con una soluzione di acqua e candeggina delicata. Quest’ultima si può sostituire con dell’acqua ossigenata. Inserire la custodia nel sacchetto e chiuderlo. Lasciarla in ammollo per 10-15 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, toglierla dal sacchetto e ripulirla ulteriormente con una spugnetta abrasiva. Infine, sciacquarla sotto l’acqua corrente del rubinetto.

Ecco, quindi, che la custodia trasparente del telefono sarà come nuova. Se sta cominciando ad ingiallirsi, si consiglia di intervenire tempestivamente. Altrimenti, con il passare del tempo potrebbe assumere uno spiacevole e antiestetico colorito marrone.

