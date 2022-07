Le insalate fredde di riso o pasta sono una grande risorsa per l’estate. Si preparano velocemente e soddisfano il desiderio di freschezza e leggerezza che tutti avvertiamo. Non piatti caldi e pesanti ma preparazioni leggere da consumare anche al mare o per un picnic. Le insalate sono estremamente versatili. Le possiamo preparare con pochi semplici ingredienti ma anche arricchire a piacere per farne un piatto completo e nutriente. E di solito soddisfano i gusti di tutta la famiglia.

Un piatto semplice e dal sapore delicato

La proposta di oggi, scelta insieme agli Esperti di Cucina della Redazione è un piatto semplice e dal sapore delicato. Lo prepareremo non con tonno e pomodorini ma con tonno fresco e insaporiremo il tutto con origano e finocchietto. Per la buona riuscita della preparazione è importante che la cottura sia al dente. Un passaggio essenziale è quello di raffreddare la pasta in acqua fredda per interrompere la cottura ed eliminare l’amido in eccesso, perché non si attacchi successivamente. Ora vediamo come fare e mettiamoci all’opera.

Ingredienti per 4 persone:

350 g di pasta corta (ad esempio, mezzi rigatoni o penne);

2 fette da 200 g l’una di tonno fresco;

1 mazzetto di finocchietto fresco;

1 cucchiaino di origano secco;

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva + il necessario per cuocere il tonno;

3 cucchiai di aceto balsamico;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non con tonno e pomodorini ma ecco come preparare un’insalata di pasta fredda gourmet con alcuni segreti degli chef

Mettere sul fuoco una pentola capiente con l’acqua e attendere che bolla. Nel frattempo, tritare il mazzetto di finocchietto fresco, aggiungere il cucchiaino di origano secco e amalgamare bene. Quando l’acqua giunge ad ebollizione, salare e buttare la pasta che va cotta molto al dente. Una volta pronta, scolarla e raffreddarla sotto l’acqua corrente. Procedere condendo la pasta con l’olio extravergine d’oliva, l’aceto balsamico e il composto di finocchietto e origano. Mettere in fresco. In una padella, preferibilmente antiaderente, versare un paio di cucchiai d’olio e rosolare le fette di tonno fresco 6 o 7 minuti per parte, lasciandole leggermente rosate, poi aggiustare di sale e di pepe. Tagliare a tocchetti e aggiungere all’insalata di pasta. Tenere in fresco fino al momento di servire, girando di tanto in tanto.

