Se siamo amanti del mare ci sarà capitato di passarvi l’intera giornata. Mangiamo qualcosa a pranzo, facciamo una breve pennichella e poi via di nuovo un bagno. Non c’è niente di più piacevole. Ma cosa scegliere a pranzo? Come fare un pasto bilanciato senza timore di appesantirci? Con il caldo la digestione rallenta e sarebbe meglio evitare cibi che rimangono a lungo nello stomaco. Vediamo allora quali sono le opzioni possibili.

Gli abbinamenti giusti

Se in spiaggia il profumo del fritto di mare può essere un richiamo allettante, sicuramente non è questo il piatto più adatto da consumare al mare perché troppo ricco di grassi e di proteine che richiedono tempi lunghi di digestione. Tutte le preparazioni eccessivamente grasse, con sughi elaborati, sono poco adatte in situazioni di caldo eccessivo, quando si ha voglia di fare bagni frequenti per rinfrescarsi. La scelta dovrebbe orientarsi verso piatti unici a base di verdura e cereali, magari arricchiti con pesce o formaggio magro.

Vanno benissimo le paste fredde con verdure o legumi e le insalate di riso e pasta purché siano abbinate a ingredienti leggeri. Le composizioni ideali prevedono una base di cereali con legumi o pesce o formaggi leggeri e tanta verdura. Il tutto condito con olio extravergine di oliva. Ci si può sbizzarrire nella preparazione di piatti sfiziosi che possiamo arricchire con piccole quantità di noci o mandorle e anche di frutta se ci piace l’abbinamento del dolce con il salato.

Il piatto unico da mangiare in estate al mare è leggero e rinfrescante, perfetto anche per chi è a dieta

Vediamo allora come preparare un pasto da consumare al mare che sia sfizioso ma anche leggero.

Ingredienti per 4 persone:

200 g di riso Venere;

120 g di more di gelso;

400 g di filetto di salmone;

120 g di rucola;

120 g di noci;

olio extravergine di oliva q.b.;

pepe q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Per il nostro piatto facciamo lessare il riso per il tempo indicato sulla confezione. Trattandosi di un riso integrale saranno necessari dai 30 ai 40 minuti. A parte cuociamo a vapore il filetto di salmone. Nel frattempo laviamo accuratamente e facciamo sgocciolare le more di gelso e la rucola. Infine sgusciamo e tritiamo grossolanamente le noci. In una ciotola capiente componiamo la nostra insalata. Su una base di rucola e more versiamo il riso cotto e sgocciolato, il salmone e le noci. Aggiustiamo di sale e di pepe e condiamo con olio. Decoriamo con foglioline di basilico. Ecco il piatto unico da mangiare in estate in spiaggia.

