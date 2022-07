Il make up può davvero darci una grande mano per correggere e smussare i difetti del viso. E, al contempo, per esaltarne i lineamenti. Una sapiente mano di trucco sugli occhi può illuminare lo sguardo, così come il rossetto giusto può far apparire grandi e turgide le labbra. Sono tanti gli strumenti di make up utili a minimizzare i difetti e a correggere ciò che nel nostro viso stona o lo fa apparire segnato. Una nota d’onore particolare va conferita ai prodotti per il contorno occhi, zona molto delicata del viso e non facile da trattare. Soprattutto per chi ha una pelle matura e segnata dagli anni.

I segni attorno agli occhi

Il contorno occhi è forse una delle prime parti del volto a cedere sotto il peso degli anni. La pelle, in questa zona, è molto sottile e delicata, per cui tende a segnarsi facilmente. E, a volte, anche prima del previsto. Piccole rughe sottostanti le palpebre iniziano a comparire a causa dei segni di espressione. La stessa cosa avviene a lato degli occhi. Con l’avanzare dell’età incominciano poi a cedere le palpebre superiori e lo sguardo, nel complesso, inizia a spegnersi.

In questo caso, molti strumenti di make up possono venire in aiuto, come illuminanti o ciprie correttive. Ma il colore della polvere giusta non è bianco o rosa, come comunemente verrebbe da pensare.

È questa la cipria colorata e correttiva utile per rifinire e non segnare il contorno occhi della pelle matura

Il prodotto ideale per un trucco utile a correggere e a rendere meno segnato il contorno occhi è la cipria gialla. Questo strumento di make up, dal colore certamente inusuale, potrebbe rivelarsi come il migliore per lo sguardo verso e dopo i 50 anni. La cipria gialla ha il pregio di illuminare e ravvivare immediatamente gli occhi segnati dalle rughe. Basta applicarla con una spugnetta sul contorno occhi tamponando per bene sino al suo assorbimento. E più volte, nel caso di pelle oleosa.

La si dovrà poi fissare distribuendola verso gli zigomi, con un pennello e con movimenti veloci. Passare la cipria gialla pian piano sull’intero contorno del volto conferirà a questo un aspetto vellutato. Dunque, è questa la cipria colorata e correttiva che restituisce degli anni allo sguardo. E rimodella il volto, correggendo i difetti di un contorno occhi maturo. Possiamo inoltre usarla anche per illuminare zigomi, fronte e mento, sembrando così più giovani.

