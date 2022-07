Si respira nell’aria un grande desiderio di tornare a viaggiare senza più limiti e restrizioni e di fare esperienze autentiche in piena libertà e senza preoccupazioni. Ma quali sono le mete più gettonate dai turisti internazionali? Secondo gli esperti del settore, l’Italia è in cima alla lista dei desideri. Il nostro Paese è uno dei più amati dagli stranieri che hanno imparato ad apprezzare non solo le località più note ma anche i piccoli centri poco conosciuti al turismo di massa. E alcuni non si accontentano di una vacanza temporanea ma mostrano interesse anche all’acquisto di una casa.

Mete poco note ma di sicuro interesse

L’Ufficio studi di Idealista, la nota agenzia immobiliare, ha reso note le mete sotto i 5.000 abitanti preferite dai turisti stranieri. Lo studio ha misurato la provenienza delle visite ricevute sul sito dalle abitazioni in vendita negli ultimi tre mesi. Per molte delle destinazioni l’interesse degli stranieri supera quello degli italiani. Si tratta di piccoli borghi sul mare o sui laghi, gioielli dove la qualità della vita è molto alta e dove si può vivere bene tutto l’anno e non solo per una breve vacanza.

Che cosa amano di più i turisti del nostro Paese? Sicuramente il patrimonio artistico e le bellezze naturali e paesaggistiche, ma anche la buona cucina e la qualità dei prodotti locali. Infine la possibilità di fare shopping di lusso. E se in cima alla lista dei desideri troviamo un borgo sul mare come Positano, gli stranieri hanno mostrato di conoscere bene il nostro Paese e di saper orientare le scelte verso mete meno note ma di sicuro interesse.

Amatissimo dai turisti stranieri questo incantevole borgo si trova su uno dei laghi più belli d’Italia tra paesaggi mozzafiato e profumo di camelie

Siamo in Piemonte, sul Lago maggiore, a Oggebbio che in realtà non comprende un unico centro ma quindici piccoli villaggi in parte affacciati sul lago e in parte distribuiti nel pianoro retrostante. È uno splendido connubio tra arte e bellezze paesaggistiche. Il fascino del lago si completa con la presenza di ville ottocentesche immerse negli orti e nei vigneti e circondate da splendidi giardini. Nella montagna retrostante gli antichi alpeggi si sono trasformati in residenze estive. Il territorio è costellato di piccoli gioielli d’arte come la Chiesa di Sant’Agata con elementi gotici e rinascimentali che si affaccia direttamente sul lago o l’Oratorio quattrocentesco di Cadessino decorato con marmi policromi e con affreschi del Quattrocento.

A completare il quadro il fascino di un fiore che qui ha trovato il suo ambiente ideale grazie al microclima del lago, la camelia. È presente in quattrocento varietà, alcune rarissime come la Kamakura Shibori, e fiorisce fino in autunno inoltrato. Amatissimo dai turisti stranieri questo incantevole borgo può costituire la base per esplorare il territorio circostante.

Gli amanti dell’escursionismo possono sfruttare le antiche mulattiere che conducevano agli alpeggi e godere di paesaggi mozzafiato sul lago.

Lettura consigliata

Si trova a due passi da Roma questo piccolissimo lago incastonato nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia