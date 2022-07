Tra le tante piantine che possiamo mettere in casa o giardino l’orchidea è probabilmente tra le più diffuse e amate. Questa pianta nella cultura asiatica rappresenta la saggezza e la cultura, oltre al candore e l’innocenza, mentre in Europa il suo significato è differente. I suoi splendidi fiori, infatti, sono un simbolo di armonia ed eleganza e rappresentano, inoltre, l’amore e la passione. Addirittura i fiori dell’orchidea, storicamente, vengono associati a poteri afrodisiaci e venivano utilizzati per antichi filtri d’amore.

Esistono moltissime varietà di orchidea, dal bianco al rosa, fino all’arancio e quelle color marrone scuro che una volta si riteneva avessero poteri magici. Tuttavia, qualunque sia la loro colorazione, non sempre è semplice averne cura ed avere una corretta fioritura.

Per avere una fioritura abbondante dell’orchidea con fiori e foglie rigogliosi ecco il segreto utile anche contro insetti e malattie

Partendo dal vaso, tanti scelgono quelli trasparenti che in realtà non aumentano la fotosintesi ma semplicemente permettono di valutare lo stato di salute delle radici. Potrebbero tornare utili, dunque, se non siamo propriamente dei pollici verdi. Per quel che riguarda il terreno, potremmo arricchire la terra con truciolati di pino o altre cortecce che favoriscono la ritenzione idrica nelle radici. In merito all’irrigazione, l’orchidea va annaffiata solo quando ne ha veramente bisogno evitando così di rovinarla. Per farlo possiamo scegliere o la classica annaffiatura o, ancora meglio, lasciare in ammollo per qualche minuto le radici. Questa operazione può essere svolta anche solo un paio di volte al mese in inverno e una volta alla settimana nelle estati molto calde.

Il momento giusto per l’irrigazione possiamo capirlo dalle radici. Quando sono di colore verde spento, tendente quasi al grigio, la pianta è pronta per l’acqua. Infine, ricordiamo di usare sempre acqua tiepida e mai fredda.

Il segreto domestico per orchidee meravigliose

Ma, oltre a queste accortezze, per avere una fioritura abbondante dell’orchidea e proteggerla da parassiti e malattie, esiste un trucco della nonna. Quello che utilizzeremo sarà un comune limone e possiamo agire in 2 modi. Il primo è quello di spremere il succo di un limone e diluirlo nell’acqua e passarlo con dei batuffoli di cotone sulle foglie. In questo modo daremo nutrimento alle foglie disinfettandola e tenendo lontani gli insetti.

Il secondo metodo, invece, consiste nel mettere la miscela di limone ed acqua nel sottovaso in modo tale che la pianta possa assorbirla gradualmente. Eseguiamo questa procedura una volta ogni 10 giorni per avere foglie lucenti e fiori forti.

Infine suggeriamo di non buttare i limoni spremuti perché molti non sanno che valgono oro per tante funzioni in casa.

Lettura consigliata

Terrazzi e giardini meravigliosi con questa pianta resistente al freddo che può durare fino a 100 anni