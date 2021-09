Le zucchine sono senza dubbio, tra i vegetali più coltivati e consumati in Italia. Come le melanzane, i pomodori e i peperoni sono le protagoniste della tavola e degli orti domestici.

Con circa 17 calorie per 100 grammi e il 95% di acqua, questa verdura è particolarmente indicata per chi segue una dieta ipocalorica. La zucchina è un vegetale tipicamente estivo, infatti la produzione avviene nel mese di luglio. Cresce abbondante e rigogliosa, anche se dobbiamo stare attenti a questa pericolosa malattia batterica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I metodi di conservazione più utilizzati

Poc’anzi abbiamo affermato che la zucchina è una verdura tipicamente estiva. In questi mesi possiamo fare grandi scorpacciate e cucinarla in tantissimi modi.

Ma come facciamo a conservale? I metodi di conservazione sono tanti e differenti. La tecnica del congelamento è, da sempre, quella più utilizzata. Basta lavare le zucchine, eliminare le estremità e tagliarle a cubetti (a fette o a bastoncini). Ora inseriamo nei sacchetti la quantità desiderata e conserviamo in freezer. Possiamo anche surgelare le zucchine cotte. Basta lessarle leggermente in acqua salata o grigliarle in padella. Lasciamo raffreddare, e surgeliamo negli appositi sacchetti. Due metodi molto semplici e veloci.

Ecco un metodo alternativo per conservare le zucchine senza utilizzare frigorifero e freezer

Possiamo anche utilizzare un’altra tecnica di conservazione, sicuramente meno veloce, ma che può dare grandi soddisfazioni. Infatti, ecco un metodo alternativo per conservare le zucchine senza utilizzare frigorifero e freezer. Una procedura semplicissima che ci permetterà di ottenere delle ottime zucchine essiccate.

Laviamo le zucchine, eliminiamo le estremità e asciughiamole per bene. Tagliamo delle rondelle sottili e disponiamole, ben distanziate, su una teglia ricoperta da carta forno. Ora non ci resta che accendere il forno a bassissima temperatura e lasciare che le nostre zucchine si cuociano e si secchino. La cottura dura molte ore e bisogna controllare spesso che non si brucino. Facciamo attenzione affinché le zucchine non abbiano una consistenza gommosa.

Essiccatore e sole

Una valida alternativa al forno è quella di utilizzare l’essiccatore. Uno strumento molto utile e facile da reperire in commercio. Utilizzando questo elettrodomestico i tempi di essiccazione saranno molto ridotti.

Anche il sole può darci una grossa mano. La procedura è sempre la stessa. Lavare, asciugare e tagliare a rondelle le zucchine. Disporle su una griglia di acciaio, che posizioneremo al sole. Per evitare che gli insetti si poggino sulle nostre rondelle, ricopriamo la griglia con una retina. Per questo metodo, prediligiamo le giornate calde, poco ventilate e ricordiamo di rientrare la nostra griglia durante la notte, per evitare che le zucchine si inumidiscano.

Una volta essiccate, le zucchine, possono essere conservate in un barattolo di vetro con chiusura ermetica. Saranno un ottimo snack leggero o potranno essere utilizzate per la preparazione delle zucchine sott’olio.

Approfondimento

Come preparare chips di fragole essiccate e averle a diposizione tutto l’anno