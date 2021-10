Chi ha bambini piccoli o in età scolare sa benissimo che ogni giorno dovrà lottare per mantenere la casa in ordine. I bambini devono scoprire il Mondo, esplorare e mettere alla prova la propria creatività. Non possiamo chiedere loro di essere ordinati come gli adulti. Ma se riusciamo a non arrabbiarci e resistiamo alla tentazione di buttare tutto, potremmo sfruttare gli oggetti abbandonati per dare nuova luce alle nostre stanze. Basta scegliere quelli giusti. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di uno dei più comuni che si trovano in casa: le matite colorate. E non butteremo più le vecchie matite colorate dopo aver scoperto queste geniali idee di riciclo. Serviranno soltanto pochi oggetti, un minimo di manualità e un pizzico di fantasia. Ma i nostri sforzi verranno ampiamente ripagati.

Non butteremo più le vecchie matite colorate dopo aver scoperto queste geniali idee di riciclo

La prima idea per riciclare vecchie matite è quella di trasformarle in coloratissimi gioielli. Raccogliamo quante più matite possibili, temperiamole alla stessa altezza e pratichiamo un piccolo foro in ognuna di esse. Facciamo passare dal foro un cordino abbastanza resistente e chiudiamolo con un nodo o un fermaglio. Ecco la nostra nuova collana.

Con lo stesso procedimento possiamo creare un fermaglio per i capelli. Temperiamo ancora le matite alla stessa altezza e incolliamole tra loro ai lati. Prendiamo di nuovo la colla per attaccarle al fermaglio e il gioco è fatto.

Se invece vogliamo dare un tocco di colore alla casa possiamo realizzare un divertentissimo orologio. Prendiamo dodici matite e un cd (o in alternativa un disco in metallo). Incolliamo le matite al disco nella posizione delle ore e nel foro facciamo passare il meccanismo dell’orologio con le lancette. Il nostro orologio è pronto da attaccare al muro.

Porta vasi e cornici

Abbiamo appena scelto la nostra pianta resistente all’umidità invernale da mettere in casa? Quale migliore occasione per inserirla in un porta vasi fatto con le matite? Per realizzarlo ci servirà un semplice barattolo di latta da conserva, le matite e della colla a caldo. Puliamo il barattolo dentro e fuori, stendiamo uno strato di colla sull’esterno e incolliamo matite della stessa altezza. Possiamo sbizzarrirci e creare varianti colorate o mono-cromatiche.

Con le matite è facilissimo anche preparare delle divertenti cornici. Scegliamo la nostra foto preferita, acquistiamo una base in legno e incolliamo le matite sul bordo. Più sono piccole e più l’effetto “colore” sarà garantito.

