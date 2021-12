Nella nostra casa ci sono degli oggetti che la maggior parte di noi considera inutili. Vecchie scatole, magliette rovinate, stampelle ormai da buttare sono considerate un plus che teniamo nel nostro appartamento, ma che pensiamo di gettare via prima o poi. Ma forse dovremmo rivedere questa idea. Infatti, non tutti lo sanno, ma questi oggetti che a primo impatto possono sembrare inutilizzabili, in realtà possono essere trasformati. Il riciclo creativo, in questo caso, viene in nostro soccorso con delle idee davvero interessanti.

Non butteremo più le vecchie cinture che riempiono i nostri cassetti ora che ne conosciamo questo geniale utilizzo

Di riciclo creativo avevamo già parlato in passato, vista l’enorme quantità di oggetti che si possono trasformare con grande facilità. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato come trasformare facilmente delle scatole di pasta ormai vecchie che spesso gettiamo, senza neanche pensarci, nella spazzatura. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato come riutilizzare in modo davvero affascinante i vecchi centrini delle nostre nonne, che ormai si presentano rovinati o macchiati. Ma gli spunti non sono di certo finiti qui. Infatti, c’è un altro oggetto di cui potremmo occuparci e che sicuramente tutti hanno nel proprio appartamento. Ci stiamo riferendo alle vecchie cinture che ormai non possiamo più indossare ma che potrebbero tornarci utilissime, soprattutto a Natale.

Ecco come trasformarle in degli addobbi natalizi davvero interessanti

Trasformare le nostre cinture vecchie sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, per prima cosa dovremo legarle tra di loro, così da creare una lunghezza che possa adattarsi alla circonferenza del nostro albero di Natale. Successivamente, ricopriamo il centro delle nostre cinture di colla vinilica e spargiamo del glitter (di un colore a nostro piacimento) sulla zona interessata. Aspettiamo che il tutto si asciughi e vedremo dinanzi a noi un addobbo davvero particolare, vintage e originale con cui contornare il nostro albero. Dunque, ora ne abbiamo la certezza. Non butteremo più le vecchie cinture che riempiono i nostri cassetti ora che ne conosciamo questo geniale utilizzo. Essendo consapevoli della facilità con cui possiamo creare questi originalissimi addobbi per il nostro albero di Natale, certamente vorremo fare una prova.

In questo modo, tra l’altro, non solo eviteremo di spendere soldi in più per abbellire l’albero, ma potremo anche trascorrere del tempo con i nostri figli o con i nostri nipoti. Insegneremo la bellezza della creatività e della fantasia, e sicuramente ci divertiremo anche noi a realizzare questi particolari addobbi.

