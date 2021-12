Ottimi cavoli e asparagi ma potremmo proteggere il fegato e reni con questo alimento che ci dimentichiamo spesso. Era un nostro suggerimento di lettura dei giorni scorsi. Ma spesso quando si tratta di ortaggi ed erbette aromatiche facciamo un errore. Che sbaglio clamoroso usare solo in estate questa erba aromatica che sarebbe ricchissima di antiossidanti alleati della pelle e delle ossa. Vedremo che siamo abituati a gustarla e utilizzarla in moltissimi piatti estivi. Ma dovremmo invece apprezzarla tutto l’anno perché la scienza la consiglia per alcune sue virtù importanti.

Una storia importante

Molto ricco di vitamine, tra cui la A, la B, la C e la K e di minerali, il prezzemolo ha una storia lunga e importante. Quel famoso detto “essere dappertutto come il prezzemolo” non è infatti casuale. I Greci ne avevano già intuito le capacità antinfiammatorie e lo usavano per curare infiammazioni alle gengive e mal di denti. Per gli Etruschi, popolo dei misteri, era un’erba magica e veniva utilizzata per balsami e unguenti tuttofare. Non parliamo poi del Medioevo e del Rinascimento, epoche in cui il prezzemolo veniva usato in tutte le combinazioni per i rimedi salutari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Che sbaglio clamoroso usare solo in estate questa erba aromatica che sarebbe ricchissima di antiossidanti alleati della pelle e delle ossa

Il prezzemolo non ha colesterolo, ma tanti antiossidanti e tantissimi nutrienti importanti. Usato nella stagione calda per accompagnare praticamente qualsiasi cosa, torna in questa stagione nella versione in salsa. Molti condimenti da unire ai lessi e ai bolliti prevedono il suo utilizzo. Che non è causale: il prezzemolo vanterebbe infatti anche capacità digestive. Per questo viene abbinato a carni abbastanza impegnative da questo punto di vista. Come potrebbe essere il carrello dei bolliti. Ma il prezzemolo deve la sua fama anche alla presenza del betacarotene. Quell’antiossidante così prezioso che la scienza indicherebbe come alleato della pelle.

Quel che non si sa del prezzemolo

Pur essendo usato non tutto l’anno, conosciamo molti dei suoi pregi. Eppure, il prezzemolo vanta anche una qualità che pochi conoscono: contrastare l’alito cattivo. Bisognerebbe masticarne gambo e foglie crudi, per mettere alle corde l’alitosi. Non solo, perché questa azione contrasterebbe anche la formazione dei gas intestinali e quindi delle famose “scorregge”. Brutto da dirsi ma prezioso da sapersi.

Approfondimento

Torneremo alle origini della Terra portando sulle nostre tavole questo cibo super nutriente